"Не час послаблювати тиск": ЄС затвердить найбільший пакет санкцій проти РФ — Каллас (фото)

Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що в понеділок рада очільників МЗС Європи погодить новий пакет обмежень проти РФ. Він стане найбільшим із часу початку повномасштабної війни Росії проти України.

Представниця Євросоюзу додає, що наразі "не час послаблювати тиск на Росію", бо Європа "цього не зробить". Про це вона написала в своєму X.

"У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір затвердити найбільший набір санкцій, спрямованих проти російської військової машини з початку війни", — зазначила Каллас.

Допис Каї Каллас про новий пакет санкцій ЄС проти РФ Фото: X (Twitter)

Вона відзначає, що за останні два дні удари РФ забрали життя понад 80 українських цивільних. Тим часом Росія "посилила гібридні атаки проти Європи, як держав-членів ЄС, так і союзників НАТО".

"Призупинення санкцій на російське дизельне паливо дає Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить", — вказала Каллас у своєму дописі.

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Раніше Фокус повідомляв про 12 кроків ЄС для стримування Росії. Політичний експерт Дмитро Шульга говорить, що Європа має перелік дуже простих і зрозумілих кроків, які Старий світ мав зробити ще давно.

Згодом стало відомо, навіщо Трамп переписує правила санкційної війни. Трамп робить Путіну несподіваний подарунок — дозволяє Росії продавати мільйони тонн дизельного пального, коли Україна завдає ударів по російських НПЗ, намагаючись перекрити Кремлю нафтові доходи.