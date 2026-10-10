"Не время ослаблять давление": ЕС утвердит крупнейший пакет санкций против РФ — Каллас (фото)

Высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что в понедельник Совет министров иностранных дел стран Европы согласует новый пакет санкций против РФ. Он станет самым масштабным с момента начала полномасштабной войны России против Украины.

Представительница Евросоюза добавляет, что сейчас "не время ослаблять давление на Россию", поскольку Европа "этого не сделает". Об этом она написала в своём X.

"В понедельник министры иностранных дел ЕС намерены утвердить самый масштабный пакет санкций, направленных против российской военной машины с начала войны", — отметила Каллас.

Пост Каи Каллас о новом пакете санкций ЕС против РФ Фото: X (Twitter)

Она отмечает, что за последние два дня в результате ударов РФ погибли более 80 украинских мирных жителей. Между тем Россия "усилила гибридные атаки против Европы — как против стран-членов ЕС, так и против союзников НАТО".

"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива дает Москве больше доходов для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает", — указала Каллас в своем посте.

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Ранее Фокус сообщал о 12 мерах ЕС по сдерживанию России. Политический эксперт Дмитрий Шульга отмечает, что у Европы есть перечень очень простых и понятных мер, которые Старый Свет должен был принять ещё давно.

Впоследствии стало известно, зачем Трамп пересматривает правила санкционной войны. Трамп делает Путину неожиданный подарок — разрешает России продавать миллионы тонн дизельного топлива, в то время как Украина наносит удары по российским НПЗ, пытаясь перекрыть Кремлю нефтяные доходы.