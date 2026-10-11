Чума в Іркутській області РФ: у ВООЗ зробили офіційну заяву після перевірки

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що випадки захворювання на чуму в Іркутській області Російської Федерації наразі не підтверджені. Водночас діагноз працівниці лабораторії, яка померла на початку жовтня, досі невідомий.

Останнім часом в Іркутській області РФ не було зареєстровано жодного випадку чуми, профілактичні та контрольні заходи були вжиті відповідно до місцевого законодавства, а лабораторне тестування контактних осіб не виявило жодних високонебезпечних патогенів, йдеться на офіційному сайті ВООЗ.

Після повідомлень ЗМІ про смерть працівниці Іркутського інституту боротьби з чумою ВООЗ звернулася до низки органів охорони здоров'я РФ. Національний координатор з Міжнародних правил охорони здоров'я (НКП) РФ підтвердив смерть та повідомив, що в регіоні не було зафіксовано жодного випадку чуми.

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Органи влади РФ повідомили ВООЗ, що в лабораторії не сталося жодних інцидентів біобезпеки, всупереч повідомленням у ЗМІ. За даними НКП, всі контактні особи були протестовані на наявність низки мікроорганізмів, включаючи високонебезпечні патогени. Результати тестів були негативними. У лікарні, де лікувалась пацієнтка, було запроваджено карантинні заходи.

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Отримавши відповіді за свої запити, ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов’язаної з цим інцидентом. Однак в офіційній заяві сказано, що діагноз померлої залишається непідтвердженим, тож організація продовжуватиме стежити за ситуацією.

Нагадаємо, на початку цього місяця в Росії померла 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала лаборанткою в Іркутському інституті боротьби з чумою.

Фокус також повідомляв, що влада РФ спершу заявляла про можливий випадок чуми в країні, проте згодом ці заяви почали зникати з публічного простору.