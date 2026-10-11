Чума в Иркутской области РФ: в ВОЗ сделали официальное заявление после проверки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что случаи заболевания чумой в Иркутской области Российской Федерации на данный момент не подтверждены. В то же время диагноз сотрудницы лаборатории, скончавшейся в начале октября, до сих пор неизвестен.

В последнее время в Иркутской области РФ не было зарегистрировано ни одного случая чумы, профилактические и контрольные меры были приняты в соответствии с местным законодательством, а лабораторное тестирование контактных лиц не выявило никаких высокоопасных патогенов, говорится на официальном сайте ВОЗ.

После сообщений СМИ о смерти сотрудницы Иркутского института по борьбе с чумой ВОЗ обратилась к ряду органов здравоохранения РФ. Национальный координатор по Международным правилам здравоохранения (МПЗ) РФ подтвердил смерть и сообщил, что в регионе не было зафиксировано ни одного случая чумы.

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Власти РФ сообщили ВОЗ, что в лаборатории не произошло никаких инцидентов, связанных с биобезопасностью, вопреки сообщениям в СМИ. По данным НКП, все контактные лица были протестированы на наличие ряда микроорганизмов, включая высокоопасные патогены. Результаты тестов оказались отрицательными. В больнице, где лечилась пациентка, были введены карантинные меры.

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Получив ответы на свои запросы, ВОЗ не обнаружила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим инцидентом. Однако в официальном заявлении говорится, что диагноз умершей остается неподтвержденным, поэтому организация будет продолжать следить за ситуацией.

Напомним, в начале этого месяца в России скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала лаборанткой в Иркутском институте борьбы с чумой.

Фокус также сообщал, что власти РФ сначала заявляли о возможном случае чумы в стране, однако впоследствии эти заявления начали исчезать из публичного пространства.