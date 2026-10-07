"Оно исчезло": в России удаляют из заявлений упоминания о чуме и меняют причину смерти лаборантки, — Newsweek

Российские власти сначала открыто заявляли о возможном случае чумы в стране. Однако затем эти заявления стали исчезать из публичного пространства, а причину смерти лаборантки в Иркутске стали называть иной.

3 октября местные власти в Байкальске предупредили жителей о том, что им следует воздержаться от поездок в соседний Шелехов. При этом чиновники сослались на возможную вспышку чумы, после чего эта публикация была удалена, пишет издание Newsweek.

СМИ также обратили внимание на то, что российский федеральный пропагандистский телеканал REN TV недавно удалил пять своих публикаций. Во всех них упоминалась вспышка чумы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также сначала сообщил, что женщина умерла в результате заражения чумой. Однако спустя некоторое время чиновник отредактировал свой пост, изменив формулировку на то, что она "могла умереть от чумы".

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Федеральные власти РФ пошли дальше и назвали официальную причину смерти лаборантки, которая совершенно отличалась от первоначальных заявлений чиновников. Там уже речь шла о "пневмонии неизвестной этиологии". Это воспаление легких, причина которого не была установлена.

Издание пишет, что за короткий промежуток времени у россиян кардинально изменилась риторика в отношении этого громкого инцидента. Если сначала были прямые упоминания о чуме, то впоследствии они превратились в предположения именно об этом заболевании, а затем — в упоминания о совершенно другой болезни.

Версии не совпадают

В публикации также говорится, что издание "Люди Байкала" сообщило, что 25 сентября Шипилова разбила на работе пробирку с Yersinia pestis (чумной палочкой). Подтверждений этим данным не было получено.

Прокремлевский Telegram-канал Mash сообщал, что накануне Шипилова ездила в командировку в Бурятию — регион, где имеются естественные очаги чумы. Однако губернатор региона заявил, что она якобы вообще не въезжала на территорию Бурятии. Были и другие, более ранние версии о том, что женщина недавно вернулась из Таиланда.

Бывшие коллеги Шипиловой рассказали СМИ "Сибирь.Реалии" (проект "Радио Свобода"), что стеклянные пробирки не использовались в "чистой" зоне. Также они говорили о том, что вакцинацию от болезни требовали от всех, в том числе и от стажеров.

Также возникают вопросы и по поводу хронологии развития событий. Сообщается, что в последний раз Шипилова была в институте 25 сентября. Через 4 дня её якобы госпитализировали. Однако, как утверждает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инкубационный период первичной легочной чумы обычно составляет от одного до трех дней. В РФ предусмотрено от двух до четырёх дней.

"Четыре дня — это ни подтверждает, ни исключает вероятность заражения чумой", — пишет издание.

В то же время эта реакция свидетельствовала о том, что чиновники опасались чего-то серьёзного.

Напомним, 6 октября российские СМИ сообщили, что в РФ значительно выросли продажи книги "Чума" Альбера Камю.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию предоставить подробную информацию о ситуации с чумой в Иркутске.