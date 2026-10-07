"Воно зникло": в Росії прибирають з заяв згадки про чуму та змінюють причину смерті лаборантки, — Newsweek

Російська влада спершу відверто заявляла про можливий випадок чуми в країні. Однак потім ці заяви почали зникати з публічного простору, а причину смерті лаборантки в Іркутську почали озвучувати іншу.

3 жовтня місцева влада в Байкальську попередила місцевих мешканців про те, щоб вони утрималися від поїздок до сусіднього Шелехова. При цьому чиновники посилалися на можливий спалах чуми, перш ніж цю публікацію було видалено, пише видання Newsweek.

Медіа також звернуло увагу, що російський федеральний пропагандистський телеканал REN TV прибрав п'ять своїх публікацій нещодавно. У всіх них була згадка про спалах чуми.

Глава Бурятії Олексій Циденов також спершу повідомив, що жінка померла внаслідок зараження чумою. Проте через деякий час чиновник відредагував свій допис, змінивши формулювання на те, що вона "могла померти від чуми".

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Федеральна влада РФ пішла далі й назвала офіційну причину смерті лаборантки, яка зовсім відрізнялася від початкових заяв чиновників. Там вже йшлося про "пневмонію невідомої етіології". Це запалення легень, причину якого не було з'ясовано.

Видання пише, що за короткий проміжок часу у росіян кардинально змінилася риторика щодо цього гучного інциденту. Якщо спершу були прямі вказівки на чуму, то згодом вони перетворилися на припущення щодо саме цього захворювання, а далі згадки зовсім іншої хвороби.

Версії не збігаються

У публікації також йдеться, що видання "Люди Байкалу" повідомило, що 25 вересня Шипілова розбила на роботі пробірку з Yersinia pestis (чумною паличкою). Підтверджень ці дані не отримали.

Прокремлівський Telegram-канал Mash повідомляв, що напередодні Шипілова їздила у відрядження до Бурятії — регіону, де є природні осередки чуми. Однак губернатор регіону сказав, що вона нібито взагалі не в'їжджала на територію Бурятії. Були й інші, ранні версії про те, що жінка нещодавно повернулася із Таїланду.

Колишні колеги Шипілової розповіли медіа "Сибирь.Реалии" (проєкт "Радіо Свобода"), що скляні пробірки не використовувалися у "чистій" зоні. Також вони казали про те, що вакцинації від хвороби вимагали від усіх, зокрема й стажерів.

Також питання виникають і довкола хронології розвитку подій. Повідомляється, що востаннє Шипілова була в інституті 25 вересня. Через 4 дні її нібито госпіталізували. Проте, як стверджує американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), інкубаційний період первинної легеневої чуми зазвичай становить від одного до трьох днів. У РФ передбачено від двох до чотирьох днів.

"Чотири дні ані доводять, ані виключають ймовірність зараження чумою", — пише видання.

Водночас реакція свідчила про те, що чиновники побоювалися до чогось серйозного.

Нагадаємо, 6 жовтня російські ЗМІ повідомили, що у РФ значно зросли продажі книги "Чума" авторства Альбера Камю.

Також держсекретар США Марко Рубіо закликав Росію поділитися подробицями щодо ситуації з чумою в Іркутську.