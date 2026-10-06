"Росія зобов'язана поділитися інформацією": Рубіо про ситуацію з чумою в Іркутську (відео)

Вашингтон публічно звернувся до Москви через ситуацію в Іркутську. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія зобов'язана розкрити більше інформації про хворобу, від якої померла лаборантка протичумного інституту.

Смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутську отримала реакцію на найвищому рівні у США. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що будь-яке зараження в лабораторії вже саме по собі є приводом для занепокоєння, а поведінку російської сторони він назвав безвідповідальною. Про це він повідомив ЗМІ.

Рубіо визнає, що інформації наразі замало. Він припускає, що можливо, нічого серйозного немає, а можливо, ситуація гірша, ніж вважалося.

"Я вважаю, що Росія зобов'язана поділитися більшою інформацією зі світом", – заявив держсекретар.

За його словами, що більше вдасться дізнатися про обставини, то точніше світ зможе реагувати. Вашингтон закликає Кремль залишатися прозорим: рішення ухвалюватимуть саме на основі отриманих даних, а їх поки вкрай мало. Рубіо сподівається, що картина проясниться найближчими годинами та днями.

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Держсекретар запевнив, що за подіями пильно спостерігають численні відомства – не лише американські, а й міжнародні. Заходи протидії, за його словами, уже напрацьовані, тож якщо усе виявиться серйознішим за офіційно визнане, США будуть готові.

Що відомо про випадок

Нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу Дарія Шипілова. Вона померла 2 жовтня, через два дні після появи перших симптомів. Близько 200 контактних осіб ізолювали, у регіоні помітили людей у захисних костюмах, а влада – ні місцева, ні федеральна, й досі не називає, про яку саме "смертельну інфекційну хворобу" йдеться. Такі висновки зробило британське видання The Sun, проаналізувавши російські медіа й телеграм-канали.

Чуму так і не підтвердили. У Росспоживнагляді наполягають, що в зразках пацієнтки не знайшли мікроорганізмів, пов'язаних із її професійною діяльністю, а епідемічна ситуація в регіоні стабільна. Офіційною причиною смерті лишається пневмонія невідомої етіології.

Сьогодні колишній високопосадовець США Маршалл Біллінгслі припустив, що все може виявитися значно гіршим за звичайну чуму. Він послався на свідчення ексзаступника керівника "Біопрепарату" Кена Алібека: СРСР розробляв стійкі до антибіотиків штами, а Іркутськ був одним із центрів таких досліджень. Доказів цьому твердженню не наведено.

Раніше ми інформували, що новини про чуму в Іркутській області вийшли за межі Росії. У соцмережах по всьому світу обговорюють імовірність нової пандемії, а в Білому домі заявили, що стежать за ситуацією.

Крім того, ми писали, що заслужена лікарка України Ольга Голубовська вважає "іркутську чуму" не спалахом, а окремим випадком, щодо якого бракує інформації. У світі щороку фіксують близько 3000 випадків чуми, тож серйозного поширення хвороби не буде.