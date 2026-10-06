"Россия обязана поделиться информацией": Рубио о ситуации с чумой в Иркутске (видео)

Вашингтон публично обратился к Москве в связи с ситуацией в Иркутске. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия обязана раскрыть больше информации о болезни, от которой скончалась лаборантка противочумного института.

Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске вызвала реакцию на самом высоком уровне в США. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что любое заражение в лаборатории уже само по себе является поводом для беспокойства, а поведение российской стороны он назвал безответственным. Об этом он рассказал СМИ.

Рубио признает, что информации пока недостаточно. Он предполагает, что, возможно, ничего серьёзного нет, а, возможно, ситуация хуже, чем считалось.

"Я считаю, что Россия обязана предоставить миру больше информации", — заявил госсекретарь.

По его словам, чем больше удастся узнать об обстоятельствах, тем точнее мир сможет отреагировать. Вашингтон призывает Кремль сохранять прозрачность: решения будут приниматься именно на основе полученных данных, а их пока крайне мало. Рубио надеется, что ситуация прояснится в ближайшие часы и дни.

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Госсекретарь заверил, что за событиями пристально следят многочисленные ведомства — не только американские, но и международные. Меры противодействия, по его словам, уже разработаны, поэтому, если ситуация окажется более серьёзной, чем официально признано, США будут готовы.

Что известно об этом случае

Первой пациенткой стала 28-летняя лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дария Шипилова. Она скончалась 2 октября, через два дня после появления первых симптомов. Около 200 контактных лиц изолировали, в регионе заметили людей в защитных костюмах, а власти — ни местные, ни федеральные, до сих пор не называют, о какой именно "смертельной инфекционной болезни" идет речь. К таким выводам пришло британское издание The Sun, проанализировав российские СМИ и Telegram-каналы.

Слухи так и не подтвердились. В Роспотребнадзоре настаивают, что в образцах пациентки не обнаружили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью, а эпидемическая ситуация в регионе стабильна. Официальной причиной смерти остается пневмония неизвестной этиологии.

Сегодня бывший высокопоставленный чиновник США Маршалл Биллингсли высказал предположение, что всё может оказаться гораздо хуже, чем обычная чума. Он сослался на показания бывшего заместителя руководителя "Биопрепарата" Кена Алибека: СССР разрабатывал устойчивые к антибиотикам штаммы, а Иркутск был одним из центров таких исследований. Доказательств этому утверждению не приведено.

Ранее мы сообщали, что новости о чуме в Иркутской области вышли за пределы России. В социальных сетях по всему миру обсуждают вероятность новой пандемии, а в Белом доме заявили, что следят за ситуацией.

Кроме того, мы писали, что заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает "иркутскую чуму" не вспышкой, а единичным случаем, о котором недостаточно информации. В мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы, поэтому серьезного распространения болезни не будет.