Пожежі в Індонезії: зафіксовано 277 тисяч інфекційованих, кожен п'ятий – діти до 5 років (відео)

Статистика хвороб від задимлення вже перевалила за чверть мільйона випадків, і найбільше в ній інфекційовано дітей, яким ще не виповнилося п'яти років.

Індонезія посилила моніторинг гострих респіраторних інфекцій, спричинених лісовими та ландшафтними пожежами: у семи постраждалих провінціях станом на 12 жовтня сукупно зафіксували 277 075 випадків. Про це повідомили органи охорони здоров'я країни, пише Xinhua.

Найуразливішою групою виявилися найменші. На дітей віком до п'яти років припадає 62 400 випадків — це 22,5% від загальної кількості. Такі дані навів Аджі Мухаварман, керівник бюро зв'язку та громадської інформації Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, статистику відстежують у постійному режимі, щоб вчасно побачити різкий стрибок захворюваності й відповідно підсилити медичну відповідь.

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За його словами, статистику відстежують у постійному режимі, щоб вчасно побачити різкий стрибок захворюваності й відповідно підсилити медичну відповідь.

Разом із місцевими органами влади міністерство активізувало епідеміологічний нагляд, підготовку закладів охорони здоров'я та постачання медичних засобів. Станом на 12 жовтня до роботи залучили 2106 медиків, а через центральні й регіональні канали розподілили понад 2,8 мільйона захисних масок.

Населенню радять менше перебувати на вулиці, коли якість повітря погіршується, а виходячи з дому — надягати маску.

Варто зазначити, що причиною спалаху захворюваності є щільний смог від пожеж, який в Індонезії називають haze. У сухий сезон у Суматрі та на Калімантані горять не лише ліси, а й торфовища: торф тліє під землею тижнями, тому дим виходить густий і довготривалий. Частина пожеж має рукотворне походження – землю таким способом розчищають під плантації. Головна небезпека такого повітря у дрібних частинках PM2.5, які проникають глибоко в дихальні шляхи й провокують кашель, бронхіти та запалення легень. Саме тому першими страждають діти, літні люди й ті, хто має хронічні хвороби дихальної системи.

Раніше повідомлялося, що танення вічної мерзлоти в Росії може вивільнити давні віруси й бактерії, частина яких здатна загрожувати здоров'ю людей. Додаткової уваги темі додали повідомлення про смерть співробітниці російського протичумного інституту.

Також чутки про спалах чуми в Іркутську спричинили чимало версій щодо причин того, що сталося, та невтішні прогнози на випадок, якщо небезпечна хвороба вийде за межі епіцентру.