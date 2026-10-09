Комаровський висловився щодо секретності спалаху вірусу в РФ: "Може, займалися не чумою?"

Чутки про спалах чуми в Іркутську породили безліч версій щодо причин цього, а також невтішні прогнози на випадок, якщо небезпечне захворювання пошириться далеко за межі епіцентру.

Відомий український лікар, педіатр Євген Комаровський, вважає, що підвищена увага світової спільноти до цього питання пов’язана не стільки з розбитою пробіркою в якійсь лабораторії, скільки з більш серйозними речами. Свою думку він висловив на каналі "Суперпозиція".

За його словами, довіряти тому, що повідомляють у новинах з Росії, — це "не поважати себе".

"На мій погляд, деменція керівництва в Росії становить для нас усіх набагато більшу загрозу, ніж усі чуми разом узяті. Тим більше, що у XXI столітті все-таки є досить ефективні засоби боротьби з чумою", — каже лікар.

Він зазначає, що якщо щось трапляється з людиною, яка мала доступ до вірусів і пробірок, або хоча б є найменші підозри, запускається стандартний протокол реагування.

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Комаровський нагадує, що існує три форми чуми: бубонна, легенева та септична. При легеневій, як і при септичній чумі, людина не може вільно пересуватися, а тим більше літати літаками, оскільки перебіг хвороби дуже важкий.

"Людина з цим діагнозом лежить, а заразитися від неї можуть ті, хто перебуватиме з нею в тісному контакті. Але кількість контактних осіб буде вкрай невеликою — максимум, сотні людей. І всі вони отримають необхідні таблетки, які коштують копійки й продаються в будь-якій аптеці".

Гість ефіру вказує на моменти, які викликають більше запитань, ніж відповідей, маючи на увазі те, як ця історія подається у ЗМІ:

"Людина взяла у руки пробірку з чумою, не маючи на собі протичумного костюма та засобів захисту, та ще і впустила її. І вона (пробірка) розбилася, хоча зазвичай такі пробірки пластикові, а не скляні. Що це за дурниці?"

Тому, за його словами, ситуація може бути зовсім іншою:

"Я, скоріше, думав би про те, що в цьому інституті займалися, можливо, не чумою. Якщо там займалися якимось "новачком", то тепер — уся ця метушня, пов’язана з чимось, якоюсь зброєю тощо. Коли після розмов про страшні біолабораторії в Україні всі чомусь вирішили обговорювати чуму в Іркутську, то виявляється, лабораторія не в Україні і так далі".

Лікар звернув увагу на те, що в російській пресі намагаються уникати слова "чума", вважаючи за краще називати цю хворобу "пневмонією невідомої етіології".

"Тобто вони уникають слова "чума". Тому, можливо, термін "новачок" якраз і доречний", — підкреслив лікар.

Чума в Росії — що відомо

Першою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Іркутського науково-дослідного інституту боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу Дарія Шипілова. Вона померла 2 жовтня, через два дні після появи перших симптомів.

Близько 200 осіб, які мали контакт із хворими, було ізольовано; у регіоні помітили людей у захисних костюмах, а влада — ані місцева, ані федеральна — досі не називає, про яку саме "смертельну інфекційну хворобу" йдеться. До таких висновків дійшло британське видання The Sun, проаналізувавши російські ЗМІ та Telegram-канали.

Чутки так і не підтвердилися. У Росспоживнагляді наполягають, що в зразках пацієнтки не виявили мікроорганізмів, пов’язаних з її професійною діяльністю, а епідемічна ситуація в регіоні стабільна. Офіційною причиною смерті залишається пневмонія невідомої етіології.

Друзі покійної вченої з Іркутська натякають на те, що Кремль приховує інформацію про чуму.

Колишній високопоставлений чиновник США Маршалл Біллінгслі висловив припущення, що все може виявитися набагато гіршим, ніж звичайна чума. Він послався на свідчення колишнього заступника керівника "Біопрепарату" Кена Алібека: СРСР розробляв стійкі до антибіотиків штами, а Іркутськ був одним із центрів таких досліджень. Доказів цього твердження не наведено.

Новини про чуму в Іркутській області поширилися за межі Росії. У соціальних мережах по всьому світу обговорюють ймовірність нової пандемії, а в Білому домі заявили, що стежать за ситуацією.

У свою чергу президент США Дональд Трамп запевнив, що не переймається через чуму в Росії.

Сьогодні, 9 жовтня, російська влада завершила профілактичні заходи та медичний моніторинг осіб, які мали контакт із померлою співробітницею Іркутського інституту боротьби з чумою. Майже 5000 лабораторних тестів не виявили небезпечних патогенів.