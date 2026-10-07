Джерелом чуми в РФ можуть бути білки: друзі померлої науковиці не вірять у версію Кремля

Друзі померлої науковиці з Іркутська натякають на приховування Кремлем інформації про чуму.

Російські білки можуть бути джерелом ймовірної "чорної смерті", пов'язаної зі смертю жінки в Росії. Про це розповіли друзі науковиці, яка померла від хвороби, пише Daily Star.

Натомість російські ЗМІ стверджують, що Дарія допустила помилку в установі суворого режиму.

Російські білки могли бути джерелом чуми

Але друзі дослідниці спростували заяви про витік інформації з лабораторії, натякаючи, що вона, можливо, підхопила вірус від білок, заражених чумою, під час нещодавньої експедиції поблизу монгольського кордону.

Перед смертю Дарія брала участь у дослідницькій місії до Бурятії, поблизу Монголії, де дикі білки є природними переносниками Yersinia pestis — бактерії збудника чуми.

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Тварини є переносниками інфікованих бліх, які передають бубонну чуму, що може швидко мутувати в смертельну легеневу чуму та поширюватися повітряно-крапельним шляхом.

Федеральні ЗМІ спочатку повідомили, що Дарія повернулася з робочої поїздки незадовго до того, як захворіла, але російські чиновники поспішно спробували викреслити згадки про експедицію.

Губернатор Бурятії Олексій Цидьонов спочатку заперечував, що вона коли-небудь відвідувала цей регіон, а потім дивним чином відредагував свій пост, заявивши, що вона "можливо" померла від чуми.

Державні ЗМІ, такі як REN TV, також видалили публікації в соціальних мережах щодо спалаху, а місцева влада стерла попередження, які радили мешканцям утриматися від поїздок до цього району.

Незважаючи на дивну версію Кремля, де чиновники стверджують, що вона померла від "невстановленої пневмонії", друзі дівчини поставили під сумнів твердження про нещасний випадок у лабораторії.

Близькі друзі до випускниці Іркутського державного медичного університету кажуть, що безпека в сибірській лабораторії настільки сувора, що персонал носить костюми із захисних матеріалів, а скляні пробірки в установі навіть не використовуються.

"Ми всі шоковані, особливо через звинувачення в тому, що Дарія розбила пробірку і мовчала. У нашій зоні навіть скляних пробірок не було – тільки пластикові. Тож усі ці звинувачення проти Дарії нас просто шокують. За межами безпечної зони всі носять повне захисне спорядження – спеціальний костюм і маску. Особисті речі та телефони заборонені. Я не знаю, що мало б статися, аби зараження взагалі стало можливим", — сказала Валентина однокурсниця дівчини.

Близько 200 людей, які контактували з померлою, перебувають під карантином

Дарія померла через три дні після того, як її підключили до апарату штучної вентиляції легень у лікарні 2 жовтня. Колега, яка тісно співпрацювала з нею, не мала жодних симптомів, що ще більше підживлює твердження про те, що інфекція була підхоплена в польових умовах, а не в лабораторії.

Близько 200 осіб, які контактували з Дарією, зараз перебувають під суворим карантином, а п'ять місцевих лікарень та місто-супутник з 2000 робітниками переведені в стан підвищеної готовності через побоювання поширення вірусу повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, що в російському місті Іркутськ стався спалах чуми, а нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Дарія Шипілова, яка померла 2 жовтня. Згодом ще 200 осіб, хто контактував із загиблою, ізолювали, а в регіоні почалася паніка, а також помітили людей в захисних костюмах.

Після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.