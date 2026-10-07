Друзья умершей учёной из Иркутска намекают на то, что Кремль скрывает информацию о чуме.

Российские белки могут быть источником возможной "черной смерти", связанной со смертью женщины в России. Об этом рассказали друзья ученой, скончавшейся от этой болезни, пишет Daily Star.

В то же время российские СМИ утверждают, что Дария допустила ошибку в исправительном учреждении строгого режима.

Российские белки могли быть источником чумы

Однако друзья исследовательницы опровергли заявления об утечке информации из лаборатории, намекнув, что она, возможно, заразилась вирусом от белок, инфицированных чумой, во время недавней экспедиции вблизи монгольской границы.

Перед смертью Дария участвовала в исследовательской миссии в Бурятии, недалеко от Монголии, где дикие белки являются естественными переносчиками Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму.

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Животные являются переносчиками зараженных блох, которые передают бубонную чуму, способную быстро мутировать в смертельную легочную чуму и распространяться воздушно-капельным путем.

Федеральные СМИ сначала сообщили, что Дарья вернулась из рабочей поездки незадолго до того, как заболела, но российские чиновники поспешно попытались удалить упоминания об экспедиции.

Губернатор Бурятии Алексей Цыдьонов сначала отрицал, что она когда-либо бывала в этом регионе, а затем каким-то странным образом отредактировал свой пост, заявив, что она "возможно" умерла от чумы.

Государственные СМИ, такие как REN TV, также удалили публикации в социальных сетях, касающиеся вспышки заболевания, а местные власти удалили предупреждения, в которых жителям рекомендовалось воздержаться от поездок в этот район.

Несмотря на странную версию Кремля, согласно которой чиновники утверждают, что она умерла от "неустановленной пневмонии", друзья девушки поставили под сомнение утверждение о несчастном случае в лаборатории.

Близкие друзья выпускницы Иркутского государственного медицинского университета говорят, что меры безопасности в сибирской лаборатории настолько строгие, что персонал носит костюмы из защитных материалов, а стеклянные пробирки в учреждении даже не используются.

"Мы все в шоке, особенно из-за обвинений в том, что Дарья разбила пробирку и промолчала. В нашей зоне даже стеклянных пробирок не было — только пластиковые. Поэтому все эти обвинения в адрес Дарьи нас просто шокируют. За пределами безопасной зоны все носят полное защитное снаряжение — специальный костюм и маску. Личные вещи и телефоны запрещены. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы заражение вообще стало возможным", — сказала Валентина, однокурсница девушки.

Около 200 человек, контактировавших с умершей, находятся на карантине

Дария скончалась через три дня после того, как 2 октября в больнице её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Коллега, которая тесно сотрудничала с ней, не имела никаких симптомов, что ещё больше подкрепляет утверждение о том, что инфекция была подхвачена в полевых условиях, а не в лаборатории.

Около 200 человек, контактировавших с Дарьей, в настоящее время находятся в строгом карантине, а пять местных больниц и город-спутник с 2000 работниками переведены в состояние повышенной готовности из-за опасений распространения вируса воздушно-капельным путем.

Напомним, что в российском городе Иркутске произошла вспышка чумы, а "пациенткой номер ноль" стала 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, скончавшаяся 2 октября. Впоследствии ещё 200 человек, контактировавших с погибшей, были изолированы, а в регионе началась паника, также были замечены люди в защитных костюмах.

После того, как в РФ от чумы умерла женщина, опасения относительно вспышки "черной смерти" усилились. Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.