Комаровский высказался по поводу секретности вспышки вируса в РФ: "Может, занимались не чумой?"

Слухи о вспышке чумы в Иркутске породили массу версий, почему это случилось, а также неутешительных прогнозов на случай, если опасное заболевание распространится далеко за пределы эпицентра.

Известный украинский врач, педиатр Евгений Комаровский, считает, что повышенное внимание к этому вопросу мирового сообщества связано не столько с разбитой пробиркой в какой-то лаборатории, сколько с более серьезными вещами. Свое мнение он выразил на канале "Суперпозиция".

По его словам, доверять тому, что озвучивается в новостях из России — "себя не уважать".

"С моей точки зрения, деменция руководства в России вызывает для нас всех намного большее риск, чем все чумы вместе взятые. Тем более, что в XXI веке все-таки есть возможности борьбы с чумой, достаточно эффективные", — констатирует врач.

Он указывает на то, что если что-то случается с человеком, который имел доступ к вирусам и пробиркам, или хотя бы есть малейшие подозрения, запускается стандартный протокол реагирования.

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Комаровский напоминает, что существуют три формы чумы: бубонная, легочная и септическая. С легочной, как и с септической чумой, человек не может свободно передвигаться, а тем более летать в самолетах, поскольку ее течение очень тяжелое.

"Человек с этим диагнозом лежит, а от него можно заразиться, кто близко будет в контакте. Но количество контактных будет крайне небольшим, максимум, сотни человек. И все они получат нужные таблетки, которые стоят копейки и продаются в любой аптеке".

Гость эфира указывает на моменты, которые вызывают больше вопросов, чем ответов, имея в виду то, как подается история в СМИ:

"Человек взял в руки пробирку с чумой, будучи не в противочумном костюме, без средств защиты, да еще и уронил ее. И она (пробирка) разбилась, хотя она пластиковая, эта пробирка в большинстве случаев, а не стеклянная. Что за глупости?"

Поэтому, говорит он, ситуация может быть совершенно иной:

"Я как раз скорее бы думал о том, что в этом институте занимались, может быть, не чумой. Если там каким-то "новичком" занимались, то теперь — вся эта суета, с чем-то, каким-то оружием и так далее и так далее. Когда после разговоров о страшных биолабораториях в Украине все почему-то решили обсуждать чуму в Иркутске, так оказывается, лаборатория не в Украине и так далее".

Доктор обратил внимание, что в российской прессе стараются избегать слова "чума", предпочитая называть болезнь "пневмонией неустановленной этиологии".

"То есть они избегают этого слова "чума". Поэтому, может, с "новичком" как раз и к месту", — подчеркнул врач.

Чума в России — что известно

Первой пациенткой стала 28-летняя лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дария Шипилова. Она скончалась 2 октября, через два дня после появления первых симптомов.

Около 200 контактных лиц изолировали, в регионе заметили людей в защитных костюмах, а власти — ни местные, ни федеральные, до сих пор не называют, о какой именно "смертельной инфекционной болезни" идет речь. К таким выводам пришло британское издание The Sun, проанализировав российские СМИ и Telegram-каналы.

Слухи так и не подтвердились. В Роспотребнадзоре настаивают, что в образцах пациентки не обнаружили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, а эпидемическая ситуация в регионе стабильна. Официальной причиной смерти остается пневмония неизвестной этиологии.

Друзья умершей ученой из Иркутска намекают на то, что Кремль скрывает информацию о чуме.

Бывший высокопоставленный чиновник США Маршалл Биллингсли высказал предположение, что все может оказаться гораздо хуже, чем обычная чума. Он сослался на показания бывшего заместителя руководителя "Биопрепарата" Кена Алибека: СССР разрабатывал устойчивые к антибиотикам штаммы, а Иркутск был одним из центров таких исследований. Доказательств этому утверждению не приведено.

Новости о чуме в Иркутской области вышли за пределы России. В социальных сетях по всему миру обсуждают вероятность новой пандемии, а в Белом доме заявили, что следят за ситуацией.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заверил, что не переживает из-за чумы в России.

Сегодня, 9 октября, российские власти завершили профилактические меры и медицинский мониторинг контактных лиц после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных патогенов.