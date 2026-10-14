Пожары в Индонезии: зафиксировано 277 тысяч инфекционных, каждый пятый – дети до 5 лет (фото)

Статистика болезней от задымления уже перевалила за четверть миллиона случаев, и больше всего в ней инфекционны дети, которым еще не исполнилось пяти лет.

Индонезия усилила мониторинг острых респираторных инфекций, вызванных лесными и ландшафтными пожарами: в семи пострадавших провинциях на 12 октября совокупно зафиксировали 277 075 случаев. Об этом сообщили органы здравоохранения страны, пишет Xinhua.

Самой уязвимой группой оказались самые маленькие. На детей в возрасте до пяти лет приходится 62 400 случаев – это 22,5% от общего количества. Такие данные привел Аджи Мухаварман, руководитель бюро связи и общественной информации Министерства здравоохранения.

По его словам, статистику отслеживают в постоянном режиме, чтобы вовремя увидеть резкий скачок заболеваемости и соответственно усилить медицинский ответ.

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Вместе с местными органами власти министерство активизировало эпидемиологический надзор, подготовку заведений здравоохранения и поставку медицинских средств. На 12 октября к работе привлекли 2106 медиков, а через центральные и региональные каналы распределили более 2,8 миллиона защитных масок.

Населению советуют меньше находиться на улице, когда качество воздуха ухудшается, а выходя из дома надевать маску.

Следует отметить, что причиной вспышки заболеваемости является плотный смог от пожаров, который в Индонезии называют haze. В сухой сезон в Суматре и Калимантане горят не только леса, но и торфяники: торф тлеет под землей неделями, поэтому дым получается густой и долговременный. Часть пожаров имеет рукотворное происхождение – землю так расчищают под плантации. Главная опасность такого воздуха в мелких частицах PM2.5, которые проникают глубоко в дыхательные пути и провоцируют кашель, бронхиты и воспаление легких. Именно поэтому первыми страдают дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни дыхательной системы.

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