Росія хоче будувати дата-центри зі США і живити їх від своїх АЕС, – Дмитрієв

Разом із дата-центрами Москва згадує Арктику та зріджений газ, подаючи все це як сфери спільного інтересу з Вашингтоном.

Росія та США обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів, зокрема з використанням потужностей російських атомних станцій. Про це на форумі "Російський енергетичний тиждень" заявив спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічної співпраці з іншими країнами, голова РФПІ Кирило Дмитрієв. Його слова наводить ТАСС.

"Ми й раніше говорили про те, що і в Арктиці, і у сфері СПГ, і у сфері інших енергетичних проєктів є дуже великий синергетичний ефект між Росією та США. Але навіть ось тут згадувалися дата-центри – ми також обговорюємо спільні проєкти у сфері дата-центрів Росія – США, зокрема з використанням і ядерних наших станцій, атомних станцій", – сказав він.

Видео дня

За словами Дмитрієва, сторони вже сформували чіткий перелік проєктів, а робота над ними ведеться із залученням окремих російських компаній. Жодних деталей – ні назв підприємств, ні обсягів інвестицій, ні термінів – він не назвав.

Міжнародний форум "Російський енергетичний тиждень" тривав у Москві з 14 до 16 жовтня за підтримки уряду РФ, Міненерго та столичної мерії. Організував подію фонд "Росконгрес".

Раніше повідомлялося, що удари по дата-центрах "Яндекса" здатні зачепити і російських споживачів, і армію: збої платежів, зупинка бізнесу, проблеми з координацією ППО. Фокус розбирав, як пошкодження серверів запускає ланцюгову реакцію й за яких умов наслідки виходять за межі тимчасових перебоїв.

Також у місті Сасово Рязанської області під атаку потрапили станкобудівний завод "Саста" та великий дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". Після ударів у сервісах "Яндекса" зафіксували масштабний збій.