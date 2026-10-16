Россия хочет строить дата-центры с США и питать их от своих АЭС – Дмитриев

Наряду с дата-центрами Москва упоминает Арктику и сжиженный газ, представляя всё это как сферы совместных интересов с Вашингтоном.

Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров, в частности с использованием мощностей российских атомных станций. Об этом на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, председатель РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

"Мы и раньше говорили о том, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов существует очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры — мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия — США, в частности с использованием наших атомных электростанций", — сказал он.

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По словам Дмитриева, стороны уже составили четкий перечень проектов, и работа над ними ведется с привлечением отдельных российских компаний. Никаких подробностей — ни названий предприятий, ни объемов инвестиций, ни сроков — он не назвал.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходил в Москве с 14 по 16 октября при поддержке правительства РФ, Минэнерго и мэрии столицы. Организатором мероприятия выступил фонд "Росконгресс".

Ранее сообщалось, что удары по дата-центрам "Яндекса" могут затронуть как российских потребителей, так и армию: сбои в платежах, остановка бизнеса, проблемы с координацией ПВО. "Фокус" разбирал, как повреждение серверов запускает цепную реакцию и при каких условиях последствия выходят за рамки временных перебоев.

Кроме того, в городе Сасово Рязанской области под атаку попали станкостроительный завод "Саста" и крупный дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". После ударов в сервисах "Яндекса" был зафиксирован масштабный сбой.