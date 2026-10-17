Члени партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували п'яну бійку в Бундестазі

Інцидент стався ввечері 14 жовтня в одній із будівель парламенту. Двоє чоловіків, які працюють на депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), спочатку посварилися, а потім почали вирішувати конфлікт кулаками.

У підсумку знадобилося втручання поліції Бундестагу, розпочато офіційне розслідування, повідомляє SPIEGEL.

Бійка сталася в будівлі імені Якоба Кайзера, розташованій поруч із Рейхстагом; там знаходяться офіси багатьох депутатів. Там розміщена художня інсталяція "Вгору, вниз і в дорозі" (Auf und Ab und Unterwegs) роботи скульпторки з Нижньої Саксонії Крістіани Мебус. Вона складається з чотирьох веслових човнів, що "парять" на сталевих тросах. Саме під цими човнами, судячи з усього, і зійшлися в бійці двоє співробітників.

Повідомляється, що конфлікт був настільки запеклим, що довелося викликати поліцію Бундестагу. О 23:20 співробітники поліції врегулювали конфлікт. У обох учасників сварки було виявлено стан алкогольного сп’яніння; за фактом події було порушено офіційне провадження.

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Кілька джерел у Бундестазі підтвердили журналістам факт інциденту. Представник фракції "Альтернатива для Німеччини" у відповідь на запит заявив: "Фракції про це нічого не відомо".

Зазначається, що це не перший інцидент за участю представників АдГ. Ще минулого року SPIEGEL повідомляв, що співробітникам служби безпеки Бундестагу довелося проходити спеціальний інструктаж щодо того, як поводитися з нетверезими депутатами від АдГ та їхніми гостями.

На початку року стало відомо, що адміністрація Бундестагу відмовила у видачі перепусток до будівлі парламенту семи співробітникам, які працюють у депутатів або у фракції АдГ, — з міркувань безпеки. Так, з’ясувалося, що фракція найняла на посаду "координатора з питань безпеки" особу, яку було засуджено за расистський напад на біженців із застосуванням зброї.

Крім того, нещодавно у заголовки новин потрапив депутат Європарламенту від АдГ Арно Бауземер (зі землі Саксонія-Анхальт), який накинувся з бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися щось зробити з передвиборчим плакатом партії.

Бауземер сам публічно хвалився цим вчинком, хоча, за його власними словами, на той момент знав, що підліткам було лише 14 років. За даними земельного управління кримінальної поліції, одному з них знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про те, що означає зростання популярності партії "Альтернатива для Німеччини" для України.

Також ми розповідали про члена АдГ, який подарував віце-прем’єру Чечні кортик зі свастикою.