Сотрудники партии "Альтернатива для Германии" устроили пьяную драку в Бундестаге

Инцидент произошел вечером 14 октбяря в одном из парламентских зданий. Двое мужчин, работающих на депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), сначала поругались, а потом начали решать конфликт с помощью кулаков.

В итоге потребовалось вмешательство полиции Бундестага, начато официальное расследование, сообщает SPIEGEL.

Драка произошла в здании имени Якоба Кайзера, расположенном рядом с Рейхстагом; там находятся офисы многих депутатов. Там размещена художественная инсталляция "Вверх, вниз и в пути" (Auf und Ab und Unterwegs) работы скульптора из Нижней Саксонии Кристианы Мебус. Она состоит из четырех гребных лодок, "парящих" на стальных тросах. Именно под этими лодками, судя по всему, и сошлись в потасовке двое сотрудников.

Сообщается, что конфликт был настолько ожесточенным, что пришлось вызвать полицию Бундестага. В 23:20 сотрудники полиции урегулировали конфликт. У обоих участников ссоры было выявлено состояние алкогольного опьянения; по факту произошедшего было возбуждено официальное разбирательство.

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Несколько источников в Бундестаге подтвердили журналистам факт инцидента. Представитель фракции "Альтернатива для Германии" в ответ на запрос заявил: "Фракции об этом ничего не известно".

Отмечается, что это не первый инцидент с участием представителей АдГ. Еще в прошлом году SPIEGEL сообщал, что сотрудникам службы безопасности Бундестага пришлось проходить специальный инструктаж о том, как вести себя с нетрезвыми депутатами от АдГ и их гостями.

В начале года стало известно, что администрация Бундестага отказала в выдаче пропусков в здание парламента семи сотрудникам, работающим у депутатов или во фракции АдГ, — из соображений безопасности. Так, оказалось, что фракция наняла на должность "координатора по безопасности" человека, который был осужден за расистское нападение на беженцев с применением оружия.

Кроме того, недавно в заголовки новостей попал депутат Европарламента от АдГ Арно Бауземер (из земли Саксония-Анхальт), который набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались что-то сделать с предвыборным плакатом партии.

Бауземер сам публично хвастался этим поступком, хотя, по его собственным словам, в тот момент знал, что подросткам всего 14 лет. По данным земельного управления уголовной полиции, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Напомним, ранее Фокус писал, что означает рост популярности партии "Альтернатива для Германии" для Украины.

Также мы рассказывали о члене АдГ, который подарил вице-премьеру Чечни кортик со свастикой.