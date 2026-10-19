Нове кіберрозслідування під назвою BabakovLeaks розкрило, як Олександр Бабаков – заступник голови Державної думи РФ, який перебуває під санкціями, – використовує громадянина Франції Жоффруа Долі для підтримки своєї тіньової мережі міжнародного впливу.

Матеріали, отримані хактивістським угрупуванням "256 Cyber ​​Assault Division", включають дипломатичне листування та корпоративні документи, які ставлять серйозні питання щодо ефективності західних санкцій, пише InformNapalm.

Автор розслідування Луї Мартен проаналізував масштабний витік даних, що складається з дипломатичних листів, документів парламентських делегацій, записів із корпоративних реєстрів та відомостей про спільні закордонні поїздки. Ці докази наочно демонструють роль Жоффруа Долі як ключового посередника у закордонних операціях родини Бабакових.

Про що йдеться в розслідуванні

Після переобрання до Державної думи РФ у вересні 2026 року Олександр Бабаков залишається ключовою фігурою в російських операціях впливу в Європі, обходячи західні санкції за допомогою громадянина Франції Жоффруа Долі. Хоча і сам Бабаков, і його син Михайло перебувають під санкціями США та ЄС (запровадженими після їхньої участі в організації фінансування партії Марін Ле Пен у 2014 році), родина зберегла свій вплив завдяки мережі західних посередників, які не потрапили під санкції, а також активам у Франції.

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Розслідування про Олександра Бабакова Фото: InformNapalm

Згідно з документами, Жоффруа Марі Гонзаг Долі діє в орбіті Бабакова вже понад десять років. Їхня співпраця розпочалася у 2015 році, коли московський "Інститут досліджень проблем міжнародної інтеграції" виступив спонсором отримання ним російської візи під приводом стажування. Згодом Долі став постійним "консультантом" Михайла Бабакова. У 2023 році він супроводжував офіційну делегацію Держдуми в Гамбії, а Олександр Бабаков особисто звертався до посла Росії у Франції Олексія Мешкова з проханням забезпечити Долі трирічну візу. Усі відповідні бюрократичні процедури здійснювалися безпосередньо через офіційний секретаріат Бабакова.

Клопотання про надання візи від квітня 2015 року, подане московським "Інститутом досліджень проблем міжнародної інтеграції" до посольства Росії у Відні, що виступило гарантом перебування (резидентства) Долі Фото: InformNapalm

Окрім надання дипломатичного прикриття, Долі виконує функції логістичного та ділового посередника. Дані про перетин кордону за 2023 рік свідчать, що він подорожував разом із Михайлом Бабаковим до Аддис-Абеби, Каїра, Стамбула, Делі та Шанхая. Внутрішня мережа родини спирається на московське АТ "Стратегія 350" (яким керує Михайло Бабаков), а також на об’єкти нерухомості у Франції (зокрема, компанію SCI du Château de St. Léger). Долі також глибоко інтегрований у бізнес-структури цієї мережі: у 2022 році він підписав контракт із сербською консалтинговою фірмою BLK-SKY d.o.o., пов’язаною з соратником Бабакова — Павлом Полікарповим. Крім того, цей громадянин Франції володіє частками в російському ТОВ "АЛТАКАП" (ALTAKAP), а також у китайській компанії, що базується в Ченду.

Офіційне звернення Олександра Бабакова до посла РФ у Франції Олексія Мешкова щодо сприяння в отриманні трирічної багаторазової візи для Долі з використанням парламентського впливу. Фото: InformNapalm

Залучення громадянина ЄС до структури, пов’язаної з кремлівським політиком (який сам перебуває під санкціями), викриває суттєву прогалину в механізмі застосування західних санкцій. Хоча Долі не є ні публічною особою, ні пропагандистом, саме такі "непомітні" фігури з європейськими паспортами забезпечують безперебійну адміністративну та логістичну підтримку. Це дозволяє російським тіньовим мережам безперешкодно управляти активами та зберігати свій вплив у Європі.

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