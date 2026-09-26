Федоров представив "Армію роботів": в InformNapalm вказали на нюанс

Колишній міністр оборони України анонсував запуск проєкту "Армія роботів", що передбачає використовувати роботизовані системи на фронті замість військових, аби зменшити втрати людей.

За словами колишнього міністра, проєкт передбачає інвестиції в defense tech-компанії, власні R&D-розробки та спільне тестування рішень із Силами оборони. Про це Федоров повідомив під час IT Arena у Львові.

Під час презентації на відео глядачі помітили, як гуманоїдні машини евакуюють поранених, підвозять боєприпаси, розміновують територію, ведуть розвідку та заходять у небезпечні зони.

Армія роботів

Федоров заявив, що найнебезпечніші завдання повинні поступово переходити від військових до роботизованих систем. "Армія роботів", за словами Федорова, має стати не проєктом однієї компанії, а цілою екосистемою. Планується інвестувати в українські defense tech-компанії, створювати власні технологічні проєкти та R&D-напрями, тестувати розробки разом із військовими й швидко масштабувати рішення, які показують результат на полі бою.

Видео дня

Також під час IT Arena оголосили пошук компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями.

Кіберсили та роботизоване поле бою

На думку аналітиків спільноти InformNapalm, сьогодні Україні потрібні повноцінні Кіберсили, що здатні досліджувати цифрову архітектуру противника, знаходити слабкі місця його військових систем, проводити операції проти них та захищати власну інфраструктуру.

"Для OSINT це виробники, люди, компоненти та ланцюжки постачання. Для CYBINT — цифрова інфраструктура та вразливості. Для РЕБ — канали управління і навігації. Чим більш роботизованим ставатиме поле бою, тим більшою буде роль Кіберсил", — йдеться у дописі спільноти.

Ескперти нагадують, що створення Кіберсил з 2024 року досі залишається незавершеним. Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ парламент прийняв за основу ще у жовтні 2025 року, профільний комітет рекомендував його до ухвалення в цілому, але станом на вересень 2026 року документ усе ще очікує другого читання

Також наголошують, що навіть роботи мають земну сторону.

"Машини потрібно заряджати, ремонтувати, програмувати, озброювати й евакуювати після пошкоджень. Тому одна з найцікавіших метрик майбутньої роботизованої армії — скільки людино-годин у зоні ураження вдалося замінити машино-годинами та скільки людей у тилу потрібно, щоб їх забезпечити", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у проросійському сегменті соцмережі Reddit вже відреагували на ролик Федорова. Росія намагається звести його ідею до жартів про Terminator та "AI-вундерваффе".

Але спостерігачі переконані, що у майбутньому машини дедалі активніше воюватимуть на землі, воді й у небі.

"А одна з головних битв за контроль над ними відбуватиметься у цифровому просторі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ще в червні 2026 року пропонував президенту України Володимиру Зеленському провести вибори до завершення війни. За його словами, президент спочатку був готовий розглянути цю ідею, але згодом змінив позицію через можливу участь у виборах Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Також колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Втім до Італії колишній посадовець не поїде і лишиться в Україні.