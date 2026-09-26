Федоров представил "Армию роботов": в InformNapalm указали на нюанс

Бывший министр обороны Украины объявил о запуске проекта "Армия роботов", который предусматривает использование роботизированных систем на фронте вместо военных с целью сокращения человеческих потерь.

По словам бывшего министра, проект предусматривает инвестиции в компании, занимающиеся оборонными технологиями, собственные научно-исследовательские разработки и совместное тестирование решений с Силами обороны. Об этом Федоров сообщил в ходе конференции IT Arena во Львове.

Во время презентации на видео зрители заметили, как гуманоидные роботы эвакуируют раненых, доставляют боеприпасы, разминируют территорию, ведут разведку и заходят в опасные зоны.

Армия роботов

Федоров заявил, что наиболее опасные задачи должны постепенно переходить от военных к роботизированным системам. "Армия роботов", по словам Федорова, должна стать не проектом одной компании, а целой экосистемой. Планируется инвестировать в украинские defense tech-компании, создавать собственные технологические проекты и направления R&D, тестировать разработки совместно с военными и быстро масштабировать решения, которые показывают результат на поле боя.

Видео дня

Кроме того, в рамках IT Arena объявили о поиске компаний и инженеров, работающих с робототехническими технологиями.

Кибервооруженные силы и роботизированное поле боя

По мнению аналитиков сообщества InformNapalm, сегодня Украине нужны полноценные киберсилы, способные изучать цифровую архитектуру противника, выявлять уязвимости его военных систем, проводить операции против них и защищать собственную инфраструктуру.

"Для OSINT это производители, люди, компоненты и цепочки поставок. Для CYBINT — цифровая инфраструктура и уязвимости. Для РЭБ — каналы управления и навигации. Чем более роботизированным станет поле боя, тем больше будет роль киберсил", — говорится в сообщении сообщества.

Эксперты напоминают, что создание Киберсил с 2024 года до сих пор остаётся незавершённым. Законопроект о Кибервооруженных силах ВСУ парламент принял в первом чтении ещё в октябре 2025 года, профильный комитет рекомендовал его к принятию в целом, но по состоянию на сентябрь 2026 года документ всё ещё ожидает второго чтения

Также отмечается, что даже у роботов есть своя земная сторона.

"Машины нужно заряжать, ремонтировать, программировать, вооружать и эвакуировать после повреждений. Поэтому одна из самых интересных показателей будущей роботизированной армии — сколько человеко-часов в зоне поражения удалось заменить машино-часами и сколько людей в тылу потребуется, чтобы их обеспечить", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в пророссийском сегменте социальной сети Reddit уже отреагировали на ролик Федорова. Россия пытается свести его идею к шуткам о "Терминаторе" и "AI-вундерваффе".

Однако наблюдатели убеждены, что в будущем машины будут всё активнее участвовать в боевых действиях на суше, на воде и в воздухе.

"А одна из главных битв за контроль над ними будет происходить в цифровом пространстве", — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что ещё в июне 2026 года предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы до окончания войны. По его словам, президент сначала был готов рассмотреть эту идею, но впоследствии изменил свою позицию из-за возможного участия в выборах Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Кроме того, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто. Однако в Италию бывший чиновник не поедет и останется в Украине.