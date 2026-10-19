Новое киберрасследование под названием BabakovLeaks раскрыло, как Александр Бабаков — заместитель председателя Государственной думы РФ, находящийся под санкциями, — использует гражданина Франции Жоффруа Доли для поддержания своей теневой сети международного влияния.

Материалы, полученные хактивистской группировкой "256 Cyber Assault Division", включают дипломатическую переписку и корпоративные документы, которые ставят под сомнение эффективность западных санкций, пишет InformNapalm.

Автор расследования Луи Мартен проанализировал масштабную утечку данных, включающую дипломатические письма, документы парламентских делегаций, записи из корпоративных реестров и сведения о совместных зарубежных поездках. Эти доказательства наглядно демонстрируют роль Жоффруа Доли как ключевого посредника в зарубежных операциях семьи Бабаковых.

О чем идет речь в расследовании

После переизбрания в Государственную думу РФ в сентябре 2026 года Александр Бабаков остается ключевой фигурой в российских операциях влияния в Европе, обходя западные санкции с помощью гражданина Франции Жоффруа Доли. Хотя и сам Бабаков, и его сын Михаил находятся под санкциями США и ЕС (введенными после их участия в организации финансирования партии Марин Ле Пен в 2014 году), семья сохранила свое влияние благодаря сети западных посредников, не попавших под санкции, а также активам во Франции.

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Расследование об Александре Бабакове Фото: InformNapalm

Согласно документам, Жоффруа Мари Гонзаг Доли работает в окружении Бабакова уже более десяти лет. Их сотрудничество началось в 2015 году, когда московский "Институт исследований проблем международной интеграции" выступил спонсором получения им российской визы под предлогом стажировки. Впоследствии Доли стал постоянным "консультантом" Михаила Бабакова. В 2023 году он сопровождал официальную делегацию Госдумы в Гамбию, а Александр Бабаков лично обращался к послу России во Франции Алексею Мешкову с просьбой оформить для Доли трехлетнюю визу. Все соответствующие бюрократические процедуры осуществлялись непосредственно через официальный секретариат Бабакова.

Ходатайство о выдаче визы от апреля 2015 года, поданное московским "Институтом исследований проблем международной интеграции" в посольство России в Вене, выступившее гарантом пребывания (резидентства) Доли Фото: InformNapalm

Помимо обеспечения дипломатического прикрытия, Доли выполняет функции логистического и делового посредника. Данные о пересечении границы за 2023 год свидетельствуют, что он путешествовал вместе с Михаилом Бабаковым в Аддис-Абебу, Каир, Стамбул, Дели и Шанхай. Внутренняя сеть семьи опирается на московское АО "Стратегия 350" (которое возглавляет Михаил Бабаков), а также на объекты недвижимости во Франции (в частности, компанию SCI du Château de St. Léger). Доли также глубоко интегрирован в бизнес-структуры этой сети: в 2022 году он подписал контракт с сербской консалтинговой фирмой BLK-SKY d.o.o., связанной с соратником Бабакова — Павлом Поликарповым. Кроме того, этот гражданин Франции владеет долями в российском ООО "АЛТАКАП" (ALTAKAP), а также в китайской компании, базирующейся в Чэнду.

Официальное обращение Александра Бабакова к послу РФ во Франции Алексею Мешкову с просьбой оказать содействие в получении трехлетней многократной визы для Доли с использованием парламентского влияния. Фото: InformNapalm

Привлечение гражданина ЕС в структуру, связанную с кремлевским политиком (который сам находится под санкциями), выявляет существенный пробел в механизме применения западных санкций. Хотя Доли не является ни публичным лицом, ни пропагандистом, именно такие "незаметные" фигуры с европейскими паспортами обеспечивают бесперебойную административную и логистическую поддержку. Это позволяет российским теневым сетям беспрепятственно управлять активами и сохранять свое влияние в Европе.

Напомним, InformNapalm сообщал, что 13 октября в Аксае под Ростовом-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил территорию машиностроительного завода "Аксайкардандеталь". По российским данным, предварительная площадь возгорания составляет около 3000 квадратных метров, а над промзоной поднялся густой черный дым.

Кроме того, Федоров представил "Армию роботов", а в InformNapalm указали на один нюанс.