"Сталося б диво": Вучич пояснив, чому неминуче почнеться Третя світова війна (відео)

Експрезидент Сербії Александр Вучич (2017-2026) заявив, що бачить ознаки наближення Третьої світової війни, яка може початись у Європі. Про глобальний збройний конфлікт говорить зростання прибутків виробників зброї майже у 20 разів. Які ознаки початку нової війни помітив сербський політик, який в останній день перебування на посаді телефонував російському диктатору Путіну?

Вучич озвучив тези про початок нової війни під час інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. Серед іншого, політик звернув увагу на мілітаризацію Німеччини й на те, як там зростає оборонне виробництво, а не автомобілебудування чи інші галузі економки. Схожа ситуація — у Скандинавії, де збільшили державні видатки на оборону. На думку Вучича, така мілітаризація неминуче виллється у збройний конфлікт, і щоб цього не сталось слід негайно припинити випускати зброю.

Третя світова війна — коментар Вучича див. з 51:39

Собчак, питаючи про новий світовий конфлікт, нагадала, що Вучича називають "найпесимістичнішим політиком Європи", який порівняв лютий 2022 року з 1944 роком, коли були найважчі дні Другої світової. П'ять років тому посадовець очікував глобальну війну вже восени, через 2-3 місяці, потім переніс прогноз на осінь 2025 року і повторив — восени 2026 року. Останній прогноз експрезидента Сербії — Третя світова війна почнеться навесні 2027 року. Вучич пояснив Собчак, які бачить ознаки наближення війни. Серед них — зростання прибутків у 17 разів у німецької компанії Rheinmetall, Скандинавія вкладає великі кошти в оборону, будуються нові заводи по усій Європі.

Видео дня

"Європа каже, що ми маємо захистити себе від Росії та подумати про майбутнє, — і просто драматичним чином озброюється. Буде диво, якщо [Третя світова війна] не почнеться. Я був би найщасливішою людиною, якби я помилився, але боюся, що я не помиляюся", — сказав він.

Після цього російська пропагандистка описала геополітичну ситуацію на війні РФ проти України, озвучила кремлівські тези про позицію Зеленського, США та Європи. Вучич, своєю чергою, розповів, як європейські політики радикалізувались після початку вторгнення росіян в Україну. На його думку, потрібно рухатись до компромісів, щоб завершити поточну війну та щоб не почати нову. Також політик заявив, що Європа хоче ослабити Росію, втягнути Україну у поле своїх інтересів.

"Для [європейців] мир — це просто гарні слова. А ось поразка іншої сторони — це те, чого чекають насправді, а компроміс — непотрібне слово. Європа шукає своє місце у світі. Їй потрібна, звичайно ж, і Україна. І українське керівництво хоче стати частиною Європи. РФ хоче залишити цю територію у сфері свого впливу. І не забувайте про сильні антиросійські настрої чималої частини Європи", — заявив Вучич.

Александр Вучич — колишній президент Сербії, який очолював країну з 2017 по 2026 рік. Після лютого 2022 року Сербія під керівництвом цього політика продовжувала купувати російську нафту, газ, нафтопродукти. Вучич телефонував Путіну у 2024 році та домовлявся про постачання газу, у 2025 — брав участь у параді на Красній площі 9 травня.

Третя світова війна — які прогнози на новий конфлікт

На початку 2026 року Фокус опублікував переклад аналітичного матеріалу про п'ять регіонів, в яких може початись Третя світова війна. Аналітик назвав "гарячі точки": Східна Європа (атака РФ на Польщу чи країни Балтії), Тайвань (напад Китаю), Корейський півострів (напад КНДР та Кім Чен Ина), Близький Схід (війна між Іраном та Ізраїлем й США), Південна Азія (сутички у зоні інтересів Індії).

Нагадуємо, восени 2026 року західні медіа повідомили з посиланням на західні розвідки про підготовку нападу РФ на країни Балтії чи Польщу.