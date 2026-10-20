"Случилось бы чудо": Вучич объяснил, почему неизбежно начнется Третья мировая война (видео)

Бывший президент Сербии Александр Вучич (2017-2026) заявил, что видит признаки приближения Третьей мировой войны, которая может начаться в Европе. О глобальном вооружённом конфликте свидетельствует рост прибыли производителей оружия почти в 20 раз. Какие признаки начала новой войны заметил сербский политик, который в последний день пребывания в должности позвонил российскому диктатору Путину?

Вучич высказался о начале новой войны в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Среди прочего, политик обратил внимание на милитаризацию Германии и на то, как там растет оборонное производство, а не автомобилестроение или другие отрасли экономики. Похожая ситуация — в Скандинавии, где увеличили государственные расходы на оборону. По мнению Вучича, такая милитаризация неизбежно приведет к вооруженному конфликту, и чтобы этого не произошло, следует немедленно прекратить производство оружия.

Третья мировая война — комментарий Вучича см. с 51:39

Собчак, задавая вопрос о новом мировом конфликте, напомнила, что Вучича называют "самым пессимистичным политиком Европы", который сравнил февраль 2022 года с 1944 годом, когда пришлись самые тяжелые дни Второй мировой войны. Пять лет назад чиновник ожидал глобальную войну уже осенью, через 2-3 месяца, затем перенес прогноз на осень 2025 года и повторил — на осень 2026 года. Последний прогноз экс-президента Сербии — Третья мировая война начнётся весной 2027 года. Вучич объяснил Собчак, какие признаки приближения войны он видит. Среди них — рост прибыли в 17 раз у немецкой компании Rheinmetall, Скандинавия вкладывает большие средства в оборону, по всей Европе строятся новые заводы.

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"Европа говорит, что мы должны защитить себя от России и подумать о будущем, — и при этом просто драматически наращивает вооружения. Будет чудом, если [Третья мировая война] не начнётся. Я был бы самым счастливым человеком, если бы ошибся, но боюсь, что я не ошибаюсь", — сказал он.

После этого российская пропагандистка описала геополитическую ситуацию в ходе войны РФ против Украины, озвучила кремлевские тезисы о позиции Зеленского, США и Европы. Вучич, в свою очередь, рассказал, как европейские политики радикализировались после начала вторжения россиян в Украину. По его мнению, нужно двигаться к компромиссам, чтобы завершить текущую войну и не начать новую. Также политик заявил, что Европа хочет ослабить Россию и втянуть Украину в сферу своих интересов.

"Для [европейцев] мир — это просто красивые слова. А вот поражение другой стороны — это то, чего они на самом деле ждут, а компромисс — ненужное слово. Европа ищет своё место в мире. Ей нужна, конечно же, и Украина. И украинское руководство хочет стать частью Европы. РФ хочет оставить эту территорию в сфере своего влияния. И не забывайте о сильных антироссийских настроениях значительной части Европы", — заявил Вучич.

Александр Вучич — бывший президент Сербии, возглавлявший страну с 2017 по 2026 год. После февраля 2022 года Сербия под руководством этого политика продолжала закупать российскую нефть, газ и нефтепродукты. Вучич звонил Путину в 2024 году и договаривался о поставках газа, а в 2025 году — участвовал в параде на Красной площади 9 мая.

Третья мировая война — какие прогнозы в отношении нового конфликта

В начале 2026 года Фокус опубликовал перевод аналитического материала о пяти регионах, в которых может начаться Третья мировая война. Аналитик назвал "горячие точки": Восточная Европа (нападение РФ на Польшу или страны Балтии), Тайвань (нападение Китая), Корейский полуостров (нападение КНДР и Ким Чен Ына), Ближний Восток (война между Ираном, Израилем и США), Южная Азия (столкновения в зоне интересов Индии).

Напоминаем, что осенью 2026 года западные СМИ со ссылкой на западные спецслужбы сообщили о подготовке РФ к нападению на страны Балтии или Польшу.