Північна Корея готується стріляти: навіщо вздовж кордону розставили гармати

У Північній Кореї вдалися до рішучих дій біля кордону, чого не було вже давно. Так, військові привезли самохідні 122-мм гаубиці з написом "Знищіть американських імперіалістичних агресорів, заклятих ворогів корейського народу!" і направили їх у бік густонаселеного міста Кімпхо.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap зазначає, що напруженість між Північною та Південною Кореєю цього тижня різко зросла після того, як Пхеньян надіслав листа до Ради Безпеки ООН, повторивши звинувачення в тому, що Сеул сфабрикував інцидент із міною, на якій підірвалися їхні прикордонники, а потім розмістивши гаубиці біля кордону. Військові, які їх привезли, розмахували червоними прапорами.

КНДР розгортає гармати на кордоні з Південною Кореєю

Очевидець зазначив, що три гаубиці добре видно з іншого, південнокорейського берега річки Ханган.

Раніше сестра Кім Чен Ина погрожувала розмістити біля кордону "новітнє озброєння", але поки що Сеул ідентифікував військові машини як застарілі самохідні 122-мм гаубиці, заявивши, що їхнє розміщення поблизу кордону стало рідкісною публічною демонстрацією подібної артилерії. Так само як і активність солдатів КНДР, які встановлювали огорожі всередині демілітаризованої зони.

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"Для Північної Кореї вкрай незвично так демонстративно виставляти напоказ свою самохідну артилерію. Навмисно демонструючи це, Північна Корея сигналізує не словами, а діями про свій намір проводити свою прикордонну політику силою, а не шляхом діалогу чи переговорів", — заявив Лім Іль-чхоль, професор із Сеула.

Минулої неділі представник Пхеньяну в ООН уже заявив, що Сеул використовує інцидент із міною на кордоні, на якій підірвалися троє прикордонників, щоб представити будівництво прикордонних споруд Пхеньяном як військове вторгнення.

У офіційному листі Північна Корея попередила, що порушення її суверенітету можуть спричинити заходи самооборони, і що Південна Корея "нестиме повну відповідальність за всі наслідки, що з цього випливають".

Цей лист є відповіддю на лист Південної Кореї до Ради Безпеки, надісланий минулого тижня, у якому зазначалося, що вибух 21 вересня в демілітаризованій зоні був влаштований північнокорейськими військами і є порушенням Угоди про перемир’я у Корейській війні.

Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону, заявило, що північнокорейська міна, встановлена на лінії фронту, порушила перемир’я. Пхеньян заперечує свою причетність. У понеділок Командування ООН заявило, що не коментуватиме конкретні військові дії.

Представник Міністерства об’єднання Південної Кореї заявив, що лист Північної Кореї, судячи з усього, повторює існуючу позицію Північної Кореї та намагається виправдати так звану роботу з визначення прикордонної лінії. Міністерство не надало окремих коментарів щодо розміщення бронетехніки. Сеул запропонував діалог із Північною Кореєю для зниження напруженості на кордоні.

У листі Північна Корея повторила звинувачення в тому, що Південна Корея відкрила вогонь по північнокорейському персоналу, назвавши це порушенням Статуту ООН, який забороняє загрозу або застосування сили проти територіальної цілісності іншої держави.

Сеул заявив, що його військові надсилають попереджувальні повідомлення та роблять попереджувальні постріли, щоб змусити північнокорейських солдатів повернутися за лінію розмежування, коли вони перетинають військову демаркаційну лінію, яка розділяє демілітаризовану зону.

Останніми роками північнокорейські війська будують тактичні дороги та огорожі, а також встановлюють міни поблизу цієї лінії. А тепер ще й проводять біля неї військові навчання.

Нагадаємо, раніше Сеул відкликав свого посла з України, коли Зеленський, виступаючи в ООН, підтвердив, що північнокорейських військовополонених відправили до Південної Кореї. Його заява спричинила дипломатичний скандал.

Тим часом у Сеулі люди вийшли на протести, закликаючи президента Лі Чже Мьона піти у відставку після скандалу з Україною та спроб замяти інцидент на кордоні. На думку протестувальників, його правління підриває ліберально-демократичну систему та руйнує корейсько-американський альянс.