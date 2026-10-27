Северная Корея готовится стрелять: зачем вдоль границы расставили пушки

В Северной Корее перешли к решительным действиям у границы, чего не было уже давно. Так, военные притащили самоходные 122-мм гаубицы с надписью "Уничтожьте американских империалистических агрессоров, заклятых врагов корейского народа!" и направили их в сторону густонаселенного города Кимпхо.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap отмечает, что напряженность между Северной и Южной Кореей на этой неделе резко возросла после того, как Пхеньян направил письмо в Совет Безопасности ООН, повторив обвинения в том, что Сеул сфабриковал инцидент с миной, на которой подорвались их пограничники, а потом поставив гаубицы у границы. Военные, которые их привезли, размахивали красными флагами.

КНДР ставит пушки на границе с Южной Кореей

Очевидец отметил, что три гаубицы хорошо видны с другого, южнокорейского берега реки Ханган.

Ранее сестра Ким Чен Ына угрожала разместить у границы "новейшее вооружение", но пока Сеул идентифицировал военные машины как устаревшие самоходные 122-мм гаубицы, заявив, что их размещение вблизи границы стало редкой публичной демонстрацией подобной артиллерии. Как и активность солдат КНДР, которые устанавливали ограждения внутри демилитаризованной зоны.

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"Для Северной Кореи крайне необычно так демонстративно выставлять напоказ свою самоходную артиллерию. Преднамеренно демонстрируя это, Северная Корея сигнализирует не словами, а действиями о своем намерении проводить свою пограничную политику силой, а не путем диалога или переговоров", — заявил Лим Ыль-чхоль, профессор из Сеула.

В минувшее воскресенье представитель Пхеньяна в ООН уже заявил, что Сеул использует инцидент с миной на границе, на которой подорвались трое пограничников, чтобы представить строительство пограничных сооружений Пхеньяном как военное вторжение.

В официальном письме Северная Корея предупредила, что нарушения ее суверенитета могут повлечь за собой меры самообороны, и что Южная Корея будет "нести полную ответственность за все вытекающие последствия".

Это письмо является ответом на письмо Южной Кореи в Совет Безопасности, направленное на прошлой неделе, в котором говорилось, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне был устроен северокорейскими войсками и представляет собой нарушение Соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, заявило, что северокорейская мина, установленная на линии фронта, нарушила перемирие. Пхеньян отрицает свою причастность. В понедельник Командование ООН заявило, что не будет комментировать конкретные военные действия.

Представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что письмо Северной Кореи, по всей видимости, повторяет существующую позицию Северной Кореи и пытается оправдать так называемую работу по обозначению пограничной линии. Министерство не дало отдельных комментариев по поводу размещения бронетехники. Сеул предложил диалог с Северной Кореей для снижения напряженности на границе.

В письме Северной Кореи повторили обвинения в том, что Южная Корея открыла огонь по северокорейскому персоналу, назвав это нарушением Устава ООН, который запрещает угрозу или применение силы против территориальной целостности другого государства.

Сеул заявил, что его военные передают предупредительные сообщения и производят предупредительные выстрелы, чтобы заставить северокорейских солдат вернуться за линию разграничения, когда они пересекают военную демаркационную линию, которая разделяет демилитаризованную зону.

В последние годы северокорейские войска строят тактические дороги и ограждения, а также устанавливают мины вблизи этой линии. А теперь еще проводят возле нее военные учения.

Напомним, Сеул ранее отозвал своего посла из Украины, когда Зеленский, выступая в ООН, подтвердил, что северокорейских военнопленных отправили в Южную Корею. Его заявление вызвало дипломатический скандал.

Тем временем в Сеуле люди вышли на протесты, призывая президента Ли Чжэ Мёна уйти в отставку после скандала с Украиной и попыток спустить на тормозах инцидент на границе. По мнению протестующих его правление подрывает либерально-демократическую систему и разрушает корейско-американский альянс.