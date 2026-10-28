Можливий підпал: у Празі горів будинок загадкового мільярдера, який постачає зброю в Україну

У празькому районі Кунратице горів будинок мільярдера Мартіна Дрда, співвласника збройової компанії STV. Поліція розпочала розслідування. Раніше європейські спецслужби попереджали, що РФ готує диверсії проти виробників зброї, які постачають продукцію ЗСУ.

Згідно з наявною інформацією, експерти-криміналісти поки що не виключають жодної з можливих версій, а саме: технічної несправності, недбалості або умисного підпалу. На момент пожежі мільярдер перебував удома разом із родиною, повідомляє Novinky.

Нічна пожежа завдала збитків на суму 200 000 крон (близько 8 тисяч євро). Окрім пожежників, причину пожежі розслідують експерти-криміналісти. Пожежа почалася приблизно за півгодини до півночі в ніч на 27 жовтня, коли сусіди помітили полум’я біля входу в будинок і викликали рятувальників.

У Празі горів будинок збройового магната Мартіна Дрди Фото: Скриншот

Пожежа почалася поруч із гаражем, біля входу в будинок. Вогонь також поширився на ізоляцію та каркас будинку, тому пожежникам довелося демонтувати його та оглянути все за допомогою тепловізора. Після цього на місце події було викликано поліцію.

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"Наразі слідчі спільно з пожежниками з’ясовують, чи йшлося про технічну несправність, нещасний випадок чи умисні дії", — заявив прес-секретар празької поліції Річард Грдіна.

З березня 2022 року STV Group постачає в Україну боєприпаси та військову техніку. Компанія виробляє, зокрема, артилерійські снаряди калібрів 122, 152 та 155 мм. Крім того, STV Group займається ремонтом та модернізацією радянської бронетехніки, зокрема танків Т-72 та бойових машин піхоти БМП-1 і БМП-2. Концерн є практично єдиним виробником блоків динамічного захисту "Контакт-1" для танків ЗСУ.

У 2025 році виручка компанії зросла більш ніж удвічі — до 24,4 млрд крон (близько 1 млрд євро), а чистий прибуток збільшився майже на 40 % — до 7,5 млрд крон (близько 310 млн євро). Компанія назвала цей рік найуспішнішим у своїй історії.

Збройовий магнат Мартін Дрда — що відомо про загадкового чеського мільярдера

Мартін Дрда, якого журнал Forbes називає "найзагадковішим чеським мільярдером", посідає восьме місце у списку найбагатших чехів. Його статки становлять близько 86,5 млрд чеських крон (приблизно 3,55 млрд євро). Він посідає восьме місце в рейтингу найбагатших чехів.

Разом із матір’ю він володіє збройовим концерном STV Group. Сімейний бізнес Мартін успадкував у 22 роки, після трагічної загибелі свого батька, Вацлава Дрди, обставини смерті якого досі не розкриті. Він перетворив фірму, що займалася торгівлею надлишками військової техніки та озброєння, на успішну компанію.

STV Group виробляє снаряди для України

Особистість Мартіна — це таємниця. Ніхто не знає, як він виглядає, а в Інтернеті немає його фотографій. Якщо він дає інтерв’ю, то текст супроводжується лише ілюстративним зображенням. Сам він пояснює цю таємничість міркуваннями безпеки.

Нагадаємо, що в середині жовтня британська газета The Financial Times повідомила, що, за даними джерел із п’яти різних європейських розвідувальних служб, вище керівництво європейських збройових компаній може стати мішенню для російських агентів. Також у зоні ризику перебувають ті, хто займається виробництвом дронів або їхніх комплектуючих.

Директор чеського Бюро безпеки також попереджав про зростання ризику російських атак. За його словами, у найближчі місяці Росія може розпочати більш ризиковані та серйозні операції в Чехії чи інших країнах Європи.

Нагадаємо, у серпні пролунав вибух на заводі боєприпасів у Болгарії.

А Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 30 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують російські підприємства, що виробляють балістичні ракети та їхні компоненти.