Возможен поджог: в Праге горел дом загадочного миллиардера, который поставляет оружие в Украину

В пражском районе Кунратице горел дом миллиардера Мартина Дрда, совладельца оружейной компании STV. Полиция начала расследование. Ранее европейские спецслужбы предупреждали, что РФ готовит диверсии против производителей оружия, которые поставляют продукцию ВСУ.

Согласно имеющейся информации, эксперты-криминалисты пока не исключают ни одной из возможных версий, а именно: технической неисправности, халатности или умышленного поджога. Миллиардер на момент пожара был дома с семьей, сообщает Novinky.

Ночной пожар причинил ущерб на сумму 200 000 крон (около 8 тысяч евро). Помимо пожарных, причину пожара расследуют эксперты-криминалисты. Пожар начался примерно за полчаса до полуночи в ночь на 27 октября, когда соседи заметили пламя у входа в дом и вызвали спасателей.

В Праге горел дом оружейного магната Мартина Дрды Фото: Скриншот

Пожар начался рядом с гаражом, у входа в дом. Огонь также распространился на изоляцию и каркас дома, поэтому пожарным пришлось демонтировать его и осмотреть все с помощью тепловизора. После этого на место происшествия была вызвана полиция.

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"В настоящее время следователи совместно с пожарными устанавливают, была ли это техническая неисправность, несчастный случай или умышленное действие", — заявил пресс-секретарь пражской полиции Ричард Грдина.

С марта 2022 года STV Group поставляет Украине боеприпасы и военную технику. Компания производит, в частности, артиллерийские снаряды калибров 122, 152 и 155 мм. Кроме того, STV Group занимается ремонтом и модернизацией советской бронетехники, включая танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2. Концерн является практически единственным производителем блоков динамической защиты «Контакт-1» для танков ВСУ.

В 2025 году выручка компании выросла более чем вдвое, до 24,4 млрд крон (около 1 млрд евро), а чистая прибыль увеличилась почти на 40%, до 7,5 млрд крон (около 310 млн евро). Компания назвала этот год самым успешным в своей истории.

Оружейный магнат Мартин Дрда — что известно про загадочного чешского миллиардера

Мартин Дрда, которого журнал Forbes называет самым "загадочным чешским миллиардером", занимает восьмое место в списке самых богатых чехов. Его состояние - около 86,5 млрд чешских крон (примерно 3,55 млрд евро). Он занимает восьмое место в рейтинге богатейших чехов.

Он вместе с матерью владеет оружейным концерном STV Group. Семейное дело Мартин унаследовал в 22 года, после трагической гибели его отца, Вацлава Дрды, обстоятельства смерти которого не раскрыты до сих пор. Он превратил фирму, занимавшуюся торговлей излишками военной техники и вооружений, в успешную компанию.

STV Group производит снаряды для Украины

Личность Мартина – это тайна. Никто не знает, как он выглядит, а в Сети нет его фото. Если он дает интервью, то текст сопровождается лишь иллюстративным изображением. Сам он объясняет таинственность соображениями безопасности.

Напомним, в середине октября британская газета The Financial Times сообщила , что, по данным источников из пяти различных европейских разведывательных служб, высшее руководство оружейных компаний Европы может стать мишенью для российских агентов. Также в зоне риска те, кто занимаются производством дронов или их комплектующих.

Директор чешского Бюро безопасности также предупреждал о растущем риске российских атак. По его словам, в ближайшие месяцы Россия может начать более рискованные и серьезные операции в Чехии или других странах Европы.

Напомним, в августе прогремел взрыв на заводе боеприпасов в Болгарии.

А главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 30 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют российские предприятия, производящие баллистические ракеты и их компоненты.