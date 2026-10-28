Загадкова смерть у Монако: через загибель племінника князя Альбера II затримали українця

25 жовтня в Монако знайдено мертвим 29-річного Антуана де Массі, двоюрідного племінника князя Монако Альбера II. Він був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III.

Тіло молодого чоловіка виявили на майданчику в районі Ларвотто, на узбережжі, повідомляє Le Figaro.

Розслідування щодо загибелі члена князівської родини розпочалося негайно. 26 жовтня поліція, переглянувши записи камер відеоспостереження, затримала 42-річного громадянина України, який мешкає у князівстві вже близько 30 років.

Через 48 годин перебування під вартою підозрюваний постав перед слідчим суддею 28 жовтня.

"За підсумками розслідування, проведеного кримінальною поліцією, сьогодні вранці було порушено кримінальну справу. Справу передано слідчому судді для продовження розгляду за фактами, що кваліфікуються як ненавмисне вбивство та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці", — йдеться у заяві генерального прокурора Монако Стефана Тібо.

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Згідно із заявою, ці два звинувачення можуть стосуватися "дій, скоєних, можливо, у різний час".

Затриманому вже висунули звинувачення та взяли під варту. Він жодним чином не коментував те, що йому інкримінують, але під час арешту заперечував свою причетність до тощо, що сталося.

У розмові з агентством AFP представник прокуратури повідомив, що, згідно з результатами розтину, ймовірною причиною смерті стало "падіння з висоти 13 метрів" — з бульвару Ларвотто на майданчик, розташований позаду однієї з будівель.

Згідно з інформацією, отриманою від обізнаного джерела, у ніч на неділю Антуана де Массі бачили, коли він виходив із нічного клубу: він йшов, хитаючись, а його підтримував якийсь чоловік.

Князівський палац повідомив, що князь Альбер II та княгиня Шарлен глибоко засмучені звісткою про цю смерть.

Антуан де Массі захоплювався тенісом — видом спорту, який посідає особливе місце в історії його родини. Його дядько — Олександр-Атанас Ногес — відомий тенісист із Монако.

Він також пробував себе у бізнесі, ставши співзасновником компанії INSTANT TECH, що розробила додаток для комерційних підприємств та різних сфер діяльності в Монако.

Дід Антуана, Ентоні Ногес, є засновником Автомобільного клубу князівства.

Нагадаємо, Єрмолаєв вперше розповів про замах у Монако.

Також повідомлялося, що чоловіка італійської міністерки знайшли мертвим у озері.