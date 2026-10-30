"Численні поранення": у Варшаві поляк напав з ножем на двох українців

У Варшаві затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на двох українців.

Інцидент стався в міському автобусі у першій половині жовтня, повідомляє RMF24.

За інформацією поліції, потерпілі мають численні колото-різані рани. Причиною нападу на них нібито стала їхня національна приналежність.

Після скоєння нападу зловмисник втік з місця події.

Співробітники поліції варшавського району Беляни оперативно встановили особу підозрюваного.

У ході розшукових заходів з’ясувалося, що 30-річний чоловік переховувався в лісистій місцевості в районі Бєляни, де його й затримали минулих вихідних.

Йому висунули одразу три звинувачення. Підозрюваному інкримінують замах на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, а також заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили порушення функцій організму на строк понад сім днів.

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Правоохоронці зазначили, що чоловік фактично став рецидивістом, скоївши новий злочин протягом п’яти років після відбуття ним покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше шести місяців за аналогічний умисний злочин.

Третє звинувачення стосується погроз, висловлених на адресу іншого чоловіка в серпні 2024 року в одному із закладів на вулиці Шекспіра. Під час розслідування його неодноразово викликали до прокуратури, однак він не з’являвся за повістками.

Передбачається, що й це правопорушення було скоєно ним у стані рецидиву. Покарання, призначене вироком Районного суду Варшави-Жолібожа, він відбував з перервами з квітня 2021 року до лютого 2023 року.

За інкриміновані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років. За клопотанням прокуратури суд застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

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