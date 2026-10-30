"Многочисленные раны": в Варшаве поляк напал с ножом на двух украинцев

В Варшаве задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух украинцев.

Инцидент произошел в городском автобусе в первой половине октября, сообщает RMF24.

По информации полиции, у потерпевших — многочисленные колото-резаные раны. Причиной атаки на них стала якобы их национальная принадлежность.

После совершения нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции варшавского района Беляны оперативно установили личность подозреваемого.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что 30-летний мужчина скрывался в лесистой местности в районе Беляны, где и был задержан в минувшие выходные.

Ему предъявили сразу три обвинения. Подозреваемому инкриминируют покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, а также нанесение телесных повреждений, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней.

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Правоохранители отметили, что мужчина фактически стал рецидивистом, совершив новое преступление в течение пяти лет после отбытия им наказания в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев за аналогичное умышленное преступление.

Третье обвинение касается угроз, высказанных в адрес другого мужчины в августе 2024 года в одном из заведений на улице Шекспира. В ходе расследования его не раз вызывали в прокуратуру, однако по повесткам не являлся.

Предполагается, что и это правонарушение было совершено им в условиях рецидива. Предполагается, что и это правонарушение было совершено в состоянии рецидива. Наказание, назначенное приговором Районного суда Варшавы-Желибожа, он отбывал с перерывами с апреля 2021 по февраль 2023 года.

За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 20 лет. По ходатайству прокуратуры суд применил к мужчине меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Напомним, поляки напали на двух украинских детей из-за языка.

Также сообщалось, что в Польше избили трех украинцев.