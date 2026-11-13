Єдина армія та "русскоговорящая челюсть" як виправдання агресії РФ: що показало опитування у ЄС

71% європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію, а 78% підтримують розвиток оборонних можливостей блоку паралельно з НАТО. При цьому у Німеччині почали виправдовувати агресію РФ проти України.

Більшість опитаних європейців підтримують створення власної армії Європейського Союзу. Такі настрої відображають прагнення країн континенту посилити власну оборону на тлі російської агресії та сумнівів щодо того, наскільки надійною гарантією безпеки залишаються Сполучені Штати, пише Politico з посиланням на результати дослідження "Тенденції 2026 року" аналітичного центру GLOBSEC.

Опитування охопило 14 країн трансатлантичного простору, зокрема 11 держав ЄС, Україну, Велику Британію та США.

У яких країнах найбільше підтримують армію ЄС

Загалом 71% опитаних європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію. Найвищу підтримку цієї ідеї зафіксували в Румунії — 82%.

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Далі йдуть:

Литва — 78%;

Франція — 75%;

Польща — близько 70%;

Болгарія — близько 70%;

Німеччина — 69%.

Отже, ідею підтримують не лише держави, які виступають за поглиблення оборонної інтеграції Європи. Більшість прихильників європейської армії є також у країнах, де до посилення спільної оборонної політики традиційно ставилися обережніше.

Водночас підтримка власних військових можливостей ЄС не означає бажання відмовитися від НАТО. За даними дослідження, 78% респондентів у країнах ЄС підтримують розвиток оборонних спроможностей блоку паралельно з Альянсом. А серед опитаних у країнах НАТО близько 77% заявили, що проголосували б за збереження членства своїх держав у ньому.

Чому європейці хочуть посилити власну оборону

Результати опитування з'явилися на тлі дискусій про майбутнє безпеки Європи та роль Сполучених Штатів у захисті континенту. У звіті GLOBSEC зазначається, що 83% опитаних у країнах ЄС погоджуються: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, якщо США скоротять свою роль. Водночас лише 49% респондентів у Європі вважають, що європейські держави зможуть забезпечити власну безпеку без суттєвої підтримки Вашингтона.

Тобто бажання посилити оборону Європи поки що не означає впевненості, що континент уже здатний самостійно замінити американську військову підтримку.

При цьому ставлення до ролі США залишається неоднозначним. 77% опитаних у Європі вважають участь Сполучених Штатів важливою для європейської безпеки, а 65% позитивно оцінюють присутність американських військ на континенті. Однак надійним партнером США вважають лише 54% респондентів.

Чи готові європейці повернути обов'язковий призов

Дослідження також виявило підтримку відновлення обов'язкової військової служби. Серед респондентів у країнах, де призову наразі немає, 64% висловилися за його повернення.

Найвищу підтримку цієї ідеї зафіксували в Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

Водночас готовність громадян брати участь в обороні не обов'язково означає, що держави мають достатні ресурси для масштабної кризи. За даними GLOBSEC, 62% опитаних у всіх 14 країнах заявили, що захищали б свою державу в разі нападу. Проте лише 34% вважають, що їхня країна готова до великої кризи або війни.

Як європейці оцінюють війну Росії проти України

Дослідження також зафіксувало значні розбіжності в оцінках російського вторгнення в Україну. Зокрема, у Німеччині 40% респондентів погодилися з твердженням, що ставлення України до російськомовних громадян виправдовує вторгнення Росії. Ще 39% вважають, що війну спровокував Захід.

За цими показниками Німеччина поступається лише Болгарії та Угорщині.

Загалом у досліджених країнах 37% респондентів погодилися з твердженням про нібито утиски російськомовних в Україні як виправдання вторгнення, а 35% вважають, що війну спровокували Європа та США.

Водночас підтримка України залишається значною. Згідно зі звітом, 62% опитаних у Європі вважають, що європейські держави мають продовжувати допомагати Україні незалежно від участі США. А 82% респондентів у всіх країнах дослідження переконані, що будь-яка мирна угода повинна забезпечувати Україні надійні довгострокові гарантії безпеки.

Раніше Фокус аналізував, чому Європа готується до можливого скорочення американської військової присутності та що це означатиме для України й НАТО.

Також ми писали, що у Європі розробляють запасний план на випадок виходу США з НАТО. Ці дискусії відображають прагнення європейських країн підготуватися до сценарію, за якого Вашингтон відіграватиме меншу роль у колективній обороні континенту.