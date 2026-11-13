Единая армия и "русскоязычная челюсть" как оправдание агрессии РФ: что показал опрос в ЕС

71% европейцев хотели бы, чтобы у Европейского Союза была собственная армия, а 78% поддерживают развитие оборонного потенциала блока параллельно с НАТО. При этом в Германии начали оправдывать агрессию РФ против Украины.

Большинство опрошенных европейцев поддерживают создание собственной армии Европейского Союза. Такие настроения отражают стремление стран континента укрепить собственную оборону на фоне российской агрессии и сомнений относительно того, насколько надежной гарантией безопасности остаются Соединенные Штаты, пишет Politico со ссылкой на результаты исследования "Тенденции 2026 года" аналитического центра GLOBSEC.

Опрос охватил 14 стран трансатлантического пространства, в том числе 11 государств ЕС, Украину, Великобританию и США.

В каких странах армия ЕС пользуется наибольшей поддержкой

В целом 71% опрошенных европейцев хотели бы, чтобы у Европейского Союза была собственная армия. Наибольшую поддержку эта идея получила в Румынии — 82%.

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Далее следуют:

Литва — 78%;

Франция — 75%;

Польша — около 70%;

Болгария — около 70%;

Германия — 69%.

Таким образом, эту идею поддерживают не только те государства, которые выступают за углубление оборонной интеграции Европы. Большинство сторонников европейской армии есть также в странах, где к укреплению общей оборонной политики традиционно относились более осторожно.

В то же время поддержка собственных военных возможностей ЕС не означает желания отказаться от НАТО. Согласно данным исследования, 78% респондентов в странах ЕС поддерживают развитие оборонного потенциала блока параллельно с Альянсом. А среди опрошенных в странах НАТО около 77% заявили, что проголосовали бы за сохранение членства своих государств в альянсе.

Почему европейцы хотят укрепить свою оборону

Результаты опроса появились на фоне дискуссий о будущем безопасности Европы и роли Соединённых Штатов в защите континента. В отчете GLOBSEC отмечается, что 83% опрошенных в странах ЕС согласны с тем, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, если США сократят свою роль. В то же время лишь 49% респондентов в Европе считают, что европейские государства смогут обеспечить собственную безопасность без существенной поддержки Вашингтона.

То есть стремление укрепить оборону Европы пока не означает уверенности в том, что континент уже способен самостоятельно заменить американскую военную поддержку.

При этом отношение к роли США остается неоднозначным. 77% опрошенных в Европе считают участие Соединенных Штатов важным для европейской безопасности, а 65% положительно оценивают присутствие американских войск на континенте. Однако надежным партнером США считают лишь 54% респондентов.

Готовы ли европейцы вернуть обязательный призыв?

Исследование также выявило поддержку возобновления обязательной военной службы. Среди респондентов в странах, где в настоящее время призыв не проводится, 64% высказались за его возвращение.

Наибольшую поддержку эта идея получила в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

В то же время готовность граждан участвовать в обороне не обязательно означает, что у государств есть достаточные ресурсы для преодоления масштабного кризиса. По данным GLOBSEC, 62% опрошенных во всех 14 странах заявили, что защищали бы свою страну в случае нападения. Однако лишь 34% считают, что их страна готова к крупному кризису или войне.

Как европейцы оценивают войну России против Украины

Исследование также выявило значительные расхождения в оценках российского вторжения в Украину. В частности, в Германии 40% респондентов согласились с утверждением, что отношение Украины к русскоязычным гражданам оправдывает вторжение России. Еще 39% считают, что войну спровоцировал Запад.

По этим показателям Германия уступает лишь Болгарии и Венгрии.

В целом в исследованных странах 37% респондентов согласились с утверждением о якобы ущемлении прав русскоязычного населения в Украине в качестве оправдания вторжения, а 35% считают, что войну спровоцировали Европа и США.

В то же время поддержка Украины остается значительной. Согласно отчету, 62% опрошенных в Европе считают, что европейские государства должны продолжать помогать Украине независимо от участия США. А 82% респондентов во всех странах, где проводилось исследование, убеждены, что любое мирное соглашение должно обеспечивать Украине надежные долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее Фокус анализировал, почему Европа готовится к возможному сокращению американского военного присутствия и что это будет означать для Украины и НАТО.

Кроме того, мы писали, что в Европе разрабатывают запасной план на случай выхода США из НАТО. Эти дискуссии отражают стремление европейских стран подготовиться к сценарию, при котором Вашингтон будет играть меньшую роль в коллективной обороне континента.