Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав домагатися міжнародного визнання західних санкцій злочином проти людяності та порушити питання про компенсації за колоніальну експлуатацію колишніх залежних держав.

За його словами, сукупні збитки від дій західних держав нібито перевищують один квадрильйон доларів. Відповідні заяви російський політик зробив під час пленарного засідання руху "За свободу націй!", передає The Moscow Times.

Медведєв заявив, що західні обмеження нібито завдають шкоди не лише державам та їхньому керівництву, а й звичайним громадянам. Він назвав санкції проявом неоколоніалізму та звинуватив західні країни у використанні економічного тиску для збереження власного впливу.

"Нам потрібно прийти до того, щоб такі санкції були визнані не просто порушенням прав людини або порушенням тих чи інших міжнародних конвенцій, а злочином проти людяності. Саме злочином", — заявив Медведєв.

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За його словами, відповідна робота вже організована, а російські дипломати мають порушувати це питання на рівні ООН.

Звідки взявся квадрильйон доларів

Окрему частину свого виступу Медведєв присвятив колоніальному минулому західних держав. Він стверджував, що колишні метрополії протягом століть отримували економічні переваги завдяки експлуатації підкорених народів, насильницькому переділу територій та руйнуванню традиційного способу життя залежних суспільств.

Російський політик заявив, що наслідки такої політики відчуваються й сьогодні, зокрема в країнах Глобального Півдня та Сходу.

За його словами, експерти оцінюють сукупні збитки від колоніальної експлуатації у понад один квадрильйон доларів США. Медведєв закликав не обмежуватися визнанням історичної відповідальності колишніх колоніальних держав, а обговорювати конкретні механізми компенсації завданої шкоди.

"Сьогодні потрібно домагатися не лише міжнародного визнання історичної відповідальності колишніх колоніальних держав, а й предметного обговорення механізмів відшкодування ними завданих збитків", — заявив він.

Яке відношення до цього мають санкції проти Росії

Заяви Медведєва пролунали на тлі продовження санкційного тиску на Росію через її повномасштабне вторгнення в Україну. Російська влада регулярно називає міжнародні обмеження незаконними та заявляє про їхній негативний вплив на економіку країни. Водночас Москва намагається представити санкційну політику як частину ширшого протистояння між західними державами та країнами Глобального Півдня.

У своїй промові Медведєв фактично об'єднав дві теми: історичну відповідальність колишніх колоніальних держав та сучасні економічні обмеження проти Росії. Він стверджував, що санкції є продовженням неоколоніальної політики, оскільки, на його думку, обмежують економічні можливості держав і зачіпають звичайних громадян.

Що каже про заяву Медведєва передбачає міжнародне право

Відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, до таких злочинів належать, зокрема, вбивства, винищення, поневолення, депортація, катування, сексуальне насильство та переслідування окремих груп.

Обов'язковою умовою є вчинення відповідних дій у межах широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення та усвідомлення такого нападу.

Отже, політична заява про необхідність визнання певних заходів злочином проти людяності сама собою не створює відповідної міжнародно-правової кваліфікації. Для цього потрібні юридичні підстави та відповідні міжнародні процедури. Римський статут не відносить запровадження економічних санкцій до окремого переліку злочинів проти людяності.

Раніше Фокус писав, як працюють санкції проти Росії та чи здатні вони обмежити можливості Москви фінансувати війну.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що російський "тіньовий флот", який допомагає Москві обходити нафтові санкції, сам перетворився на серйозну загрозу для світової екології.