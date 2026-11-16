Квадриллион долларов от Запада: Медведев выдвинул новое требование в связи с санкциями

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал добиваться международного признания западных санкций преступлением против человечности и поднять вопрос о компенсациях за колониальную эксплуатацию бывших зависимых государств.

По его словам, совокупный ущерб от действий западных государств якобы превышает один квадриллион долларов. Соответствующие заявления российский политик сделал в ходе пленарного заседания движения "За свободу наций!", сообщает The Moscow Times.

Медведев заявил, что западные ограничения якобы наносят ущерб не только государствам и их руководству, но и рядовым гражданам. Он назвал санкции проявлением неоколониализма и обвинил западные страны в использовании экономического давления для сохранения собственного влияния.

"Нам нужно добиться того, чтобы такие санкции признавались не просто нарушением прав человека или нарушением тех или иных международных конвенций, а преступлением против человечности. Именно преступлением", — заявил Медведев.

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По его словам, соответствующая работа уже налажена, а российские дипломаты должны поднимать этот вопрос на уровне ООН.

Откуда взялся квадриллион долларов

Отдельную часть своего выступления Медведев посвятил колониальному прошлому западных государств. Он утверждал, что бывшие метрополии на протяжении веков получали экономические преимущества благодаря эксплуатации покоренных народов, насильственному переделу территорий и разрушению традиционного уклада жизни зависимых обществ.

Российский политик заявил, что последствия такой политики ощущаются и сегодня, в частности в странах Глобального Юга и Востока.

По его словам, эксперты оценивают совокупный ущерб от колониальной эксплуатации в более чем один квадриллион долларов США. Медведев призвал не ограничиваться признанием исторической ответственности бывших колониальных держав, а обсуждать конкретные механизмы компенсации нанесенного ущерба.

"Сегодня необходимо добиваться не только международного признания исторической ответственности бывших колониальных держав, но и конструктивного обсуждения механизмов возмещения ими нанесённого ущерба", — заявил он.

Какое отношение к этому имеют санкции против России?

Заявления Медведева прозвучали на фоне продолжающегося санкционного давления на Россию из-за её полномасштабного вторжения в Украину. Российские власти регулярно называют международные ограничения незаконными и заявляют об их негативном влиянии на экономику страны. В то же время Москва пытается представить санкционную политику как часть более широкого противостояния между западными государствами и странами Глобального Юга.

В своей речи Медведев фактически объединил две темы: историческую ответственность бывших колониальных держав и современные экономические ограничения в отношении России. Он утверждал, что санкции являются продолжением неоколониальной политики, поскольку, по его мнению, ограничивают экономические возможности государств и затрагивают рядовых граждан.

Что говорит о заявлении Медведева международное право

В соответствии со статьёй 7 Римского статута Международного уголовного суда к таким преступлениям относятся, в частности, убийства, истребление, порабощение, депортация, пытки, сексуальное насилие и преследование отдельных групп.

Обязательным условием является совершение соответствующих действий в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население и осознание такого нападения.

Таким образом, политическое заявление о необходимости признания определенных действий преступлением против человечности само по себе не влечет за собой соответствующую международно-правовую квалификацию. Для этого необходимы юридические основания и соответствующие международные процедуры. Римский статут не относит введение экономических санкций к отдельному перечню преступлений против человечности.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что российский "теневой флот", помогающий Москве обходить нефтяные санкции, сам превратился в серьёзную угрозу для мировой экологии.