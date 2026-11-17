Російська компанія "Яндекс" оновила умови використання облікових записів Яндекс ID і дозволила собі самостійно визначати домашню адресу користувачів. Навіть якщо користувач не надавав адресу, Яндекс все одно "розшукає" його.

За інформацією The Moscow Times, компанія "Яндекс" мовчки запровадила у свої правила користування пункт про збір адрес та пов'язування їх з користувачем сервісів, в тому числі користувачів свого браузера. Для цього сервіс аналізуватиме інформацію, залишену в його екосистемі, зокрема назви закладок, теги та адреси, які раніше використовувалися під час замовлення таксі або доставки.

Згідно з новими правилами, якщо користувач самостійно не вказав домашню адресу, "Яндекс" може вибрати її серед адрес, які вже є в його обліковому записі. Для цього компанія аналізуватиме інформацію про людину, включно з назвами закладок, тегами, мітками та іншими даними, залишеними під час користування сервісами.

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Наприклад, система може визначити місце проживання за адресою, яку людина раніше використовувала для замовлення таксі або доставки продуктів.

Формально користувач може змінити домашню адресу вручну в налаштуваннях профілю. Однак сама можливість автоматичного визначення місця проживання означає, що компанія використовує сукупність даних про поведінку людини для формування її цифрового профілю.

Один з російських юристів зазначив, що хоча людина може змінити або видалити адресу, але компанія залишає за собою право вимагати документи для підтвердження інформації.

Окреме питання — передавання інформації державним органам. Політика конфіденційності "Яндекса" передбачає можливість надання персональних даних уповноваженим органам і судам у випадках, передбачених законодавством.

Скільки даних "Яндекс" передав російським силовикам

За даними The Moscow Times, упродовж 2025 року "Яндекс" отримав понад 110,7 тисячі запитів від російських силових органів щодо розкриття інформації про користувачів. Компанія задовольнила 93 647 із них — приблизно 85% від загальної кількості. Це найбільший показник за весь час ведення статистики, починаючи з 2020 року.

Значна частина запитів стосувалася сервісів таксі, доставки та інших послуг, які дають змогу отримувати інформацію про пересування людей і їхні повсякденні звички. Зокрема, за даними видання, на сервіси так званого райдтех-напрямку припало 87,2 тисячі запитів. З них компанія задовольнила 80,8 тисячі.

Окремо державні органи надіслали майже 4162 запити щодо облікових записів Яндекс ID. У 2324 випадках компанія надала інформацію, що відкрило силовикам доступ до понад 2,3 тисячі облікових записів.

Чому українцям не варто користуватися браузером "Яндекс": основні ризики

Хоча сьогодні всі знають, що користуватись російськими сервісами та ІТ-продуктами — все одно що покласти на стіл "товаришу майору" всю автобіографію, все одно знаходяться українці, яким "какая разница". Крім того, під особливу небезпеку потрапляють українці на тимчасово окупованих РФ територіях.

Треба знати, що ризики не обмежуються обліковим записом Яндекс ID. У власній документації браузера компанія прямо описує, яку інформацію збирає та надсилає на свої сервери.

Зокрема, серед таких даних:

Історія пошуку та відвідувань. Браузер може передавати попередні пошукові запити, історію перегляду сторінок і натискання на посилання.

Географічна інформація. Компанія отримує дані про місцеперебування пристрою для роботи окремих функцій.

Закладки та відкриті вкладки. Під час синхронізації з Яндекс ID ця інформація може зберігатися в обліковому записі.

Технічні відомості. Збираються IP-адреса, характеристики пристрою, інформація про операційну систему та встановлені розширення.

Інформація про поведінку. Браузер описує передавання статистики навігації, натискань, запитів, файлів cookie та інших дій користувача.

Це не припущення: перелік наведений у власній документації розробника браузера. Частину статистики компанія називає анонімізованою, а для деяких функцій передбачена можливість відключення передавання інформації. Проте окремі дані необхідні для роботи функцій браузера і передаються незалежно від бажання користувача.

В чому ще небезпека користування "Яндекс Браузером"

По-перше, сукупність пошукових запитів, історії відвідувань, геолокації та закладок може розкривати значно більше, ніж окремо взята адреса електронної пошти. З неї можна отримати уявлення про місце проживання людини, її інтереси, звички, маршрути та коло професійних контактів.

По-друге, для військовослужбовців, працівників оборонної промисловості, державних службовців та інших людей, пов'язаних із чутливою інформацією, ризики особливо високі. Навіть непрямі відомості про місцеперебування та регулярні маршрути можуть становити інтерес для противника.

Показовий випадок уже описував Фокус. У жовтні 2023 року ми розповідали, як російські ресурси могли отримувати інформацію про переміщення українських військових завдяки геоданим мобільних застосунків. Військовий фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" тоді закликав видаляти російські програми зі смартфонів. Серед них він називав і сервіси "Яндекса".

По-третє, є питання правового та політичного контексту. У квітні 2023 року Україна запровадила санкції проти російських IT-компаній, серед яких був і "Яндекс". Обмеження передбачали, зокрема, блокування активів та припинення торгівельних операцій.

Отже, аргумент "яка різниця, я ж нічого секретного не шукаю" тут не працює. Для цифрової безпеки важливі не лише паролі чи листування, а й звичайні щоденні дії в інтернеті. Саме з них можна скласти детальну картину життя людини.

Інший аргумент "всі все одно слідять: і ЦРУ і ФСБ" теж "мимо каси". Слід розуміти, "в який бік слідять": навряд чи українці будуть цікаві американському, чи європейському "товаришу майору", а ось російському українці та американці дуже цікаві. Те саме стосується китайських онлайн-сервісів, ШІ та браузерів. Слід пам'ятати, що КНР та Москва "дружать спецслужбами".

Що робити тим, хто вже користується "Яндексом"

Якщо браузер встановлений на комп'ютері або смартфоні, варто перейти на альтернативний продукт і перевірити, які дані залишилися в обліковому записі.

Зокрема, рекомендується:

Видалити "Яндекс Браузер" зі своїх пристроїв. Перевірити обліковий запис Яндекс ID та видалити збережені персональні дані, якщо вони там є. Відв'язати від профілю платіжні засоби та інші облікові записи, якщо така можливість передбачена. Змінити паролі, якщо вони синхронізувалися через браузер, особливо якщо використовувалися повторно на інших ресурсах. Перевірити дозволи інших застосунків на доступ до геолокації, контактів і файлів.

Для повсякденного користування можна обрати альтернативи, наприклад Google Chrome (так, американського "товариша майора"), Mozilla Firefox або Microsoft Edge або Brave.

Як раніше писав Фокус, мобільні застосунки з App Store та Google Play могли передавати дані користувачів на сервери "Яндекса" в Росії. Експерти попереджали, що такі відомості потенційно дозволяють відстежувати людей навіть за межами РФ.

Також Фокус розповідав, як російські спецслужби можуть отримувати інформацію про українців через цифрову інфраструктуру та які загрози це створює для конфіденційності листування.