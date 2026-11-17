Российская компания "Яндекс" обновила условия использования учетных записей Яндекс ID и оставила за собой право самостоятельно определять домашний адрес пользователей. Даже если пользователь не указал адрес, "Яндекс" всё равно "найдёт" его.

По информации The Moscow Times, компания "Яндекс" незаметно внесла в свои правила пользования пункт о сборе адресов и привязке их к пользователям сервисов, в том числе пользователям своего браузера. Для этого сервис будет анализировать информацию, оставленную в его экосистеме, в частности названия закладок, теги и адреса, которые ранее использовались при заказе такси или доставки.

Согласно новым правилам, если пользователь самостоятельно не указал домашний адрес, "Яндекс" может выбрать его из адресов, которые уже есть в его учетной записи. Для этого компания будет анализировать информацию о пользователе, включая названия закладок, теги, метки и другие данные, оставленные во время использования сервисов.

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Например, система может определить место жительства по адресу, который человек ранее использовал для заказа такси или доставки продуктов.

Формально пользователь может изменить домашний адрес вручную в настройках профиля. Однако сама возможность автоматического определения места проживания означает, что компания использует совокупность данных о поведении человека для формирования его цифрового профиля.

Один из российских юристов отметил, что, хотя человек может изменить или удалить адрес, компания оставляет за собой право запрашивать документы для подтверждения информации.

Отдельный вопрос — передача информации государственным органам. Политика конфиденциальности "Яндекса" предусматривает возможность предоставления персональных данных уполномоченным органам и судам в случаях, предусмотренных законодательством.

Какой объем данных "Яндекс" передал российским силовикам

По данным The Moscow Times, в течение 2025 года "Яндекс" получил более 110,7 тысячи запросов от российских силовых органов о раскрытии информации о пользователях. Компания удовлетворила 93 647 из них — примерно 85% от общего количества. Это самый высокий показатель за всё время ведения статистики, начиная с 2020 года.

Значительная часть запросов касалась сервисов такси, доставки и других услуг, которые позволяют получать информацию о передвижениях людей и их повседневных привычках. В частности, по данным издания, на сервисы так называемого райдтех-направления пришлось 87,2 тысячи запросов. Из них компания удовлетворила 80,8 тысячи.

Кроме того, государственные органы направили почти 4162 запроса, касающихся учетных записей Яндекс ID. В 2324 случаях компания предоставила информацию, что открыло силовикам доступ к более чем 2,3 тысячи учетных записей.

Почему украинцам не стоит пользоваться браузером "Яндекс": основные риски

Хотя сегодня всем известно, что пользоваться российскими сервисами и ИТ-продуктами — все равно что положить на стол "товарищу майору" всю свою автобиографию, всё равно найдутся украинцы, которым "какая разница". Кроме того, в зону особой опасности попадают украинцы на временно оккупированных РФ территориях.

Следует знать, что риски не ограничиваются учётной записью Яндекс ID. В собственной документации браузера компания прямо описывает, какую информацию она собирает и отправляет на свои серверы.

В частности, среди таких данных:

История поиска и посещений. Браузер может передавать предыдущие поисковые запросы, историю просмотра страниц и нажатия на ссылки.

Географическая информация. Компания получает данные о местоположении устройства для работы отдельных функций.

Закладки и открытые вкладки. При синхронизации с Яндекс ID эта информация может сохраняться в учетной записи.

Технические сведения. Собираются IP-адреса, характеристики устройства, информация об операционной системе и установленных расширениях.

Информация о поведении. Браузер описывает передачу статистики навигации, нажатий, запросов, файлов cookie и других действий пользователя.

Это не предположение: перечень приведён в собственной документации разработчика браузера. Часть статистических данных компания называет анонимизированной, а для некоторых функций предусмотрена возможность отключения передачи информации. Однако отдельные данные необходимы для работы функций браузера и передаются независимо от желания пользователя.

В чём ещё заключается опасность использования "Яндекс Браузера"

Во-первых, совокупность поисковых запросов, истории посещений, геолокации и закладок может раскрыть гораздо больше, чем отдельно взятый адрес электронной почты. По нему можно составить представление о месте проживания человека, его интересах, привычках, маршрутах и круге профессиональных контактов.

Во-вторых, для военнослужащих, работников оборонной промышленности, государственных служащих и других лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, риски особенно высоки. Даже косвенные сведения о местонахождении и регулярных маршрутах могут представлять интерес для противника.

Показательный случай уже описывал Фокус. В октябре 2023 года мы рассказывали, как российские ресурсы могли получать информацию о передвижениях украинских военных благодаря геоданным мобильных приложений. Военный специалист по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" тогда призвал удалять российские приложения со смартфонов. Среди них он называл и сервисы "Яндекса".

В-третьих, возникает вопрос о правовом и политическом контексте. В апреле 2023 года Украина ввела санкции против российских ИТ-компаний, среди которых был и "Яндекс". Ограничения предусматривали, в частности, замораживание активов и прекращение торговых операций.

Таким образом, аргумент "какая разница, я ведь ничего секретного не ищу" здесь не работает. Для цифровой безопасности важны не только пароли или переписка, но и обычные повседневные действия в интернете. Именно из них можно составить подробную картину жизни человека.

Еще один аргумент — "все равно все следят: и ЦРУ, и ФСБ" — тоже "мимо цели". Следует понимать, "в какую сторону следят": вряд ли украинцы будут интересны американскому или европейскому "товарищу майору", а вот российским украинцы и американцы очень интересны. То же самое касается китайских онлайн-сервисов, ИИ и браузеров. Следует помнить, что КНР и Москва "дружат спецслужбами".

Что делать тем, кто уже пользуется "Яндексом"

Если браузер установлен на компьютере или смартфоне, стоит перейти на другой браузер и проверить, какие данные остались в учетной записи.

В частности, рекомендуется:

Удалить "Яндекс Браузер" со своих устройств. Проверить учетную запись Яндекс ID и удалить сохраненные персональные данные, если они там есть. Отвязать от профиля платежные средства и другие учетные записи, если такая возможность предусмотрена. Сменить пароли, если они синхронизировались через браузер, особенно если использовались повторно на других ресурсах. Проверить разрешения других приложений на доступ к геолокации, контактам и файлам.

Для повседневного использования можно выбрать альтернативы, например Google Chrome (да, того самого американского "товарища майора"), Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Brave.

Как ранее писал Фокус, мобильные приложения из App Store и Google Play могли передавать данные пользователей на серверы "Яндекса" в России. Эксперты предупреждали, что такие сведения потенциально позволяют отслеживать людей даже за пределами РФ.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как российские спецслужбы могут получать информацию об украинцах через цифровую инфраструктуру и какие угрозы это создает для конфиденциальности переписки.