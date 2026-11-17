Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом із родиною та партійними чиновниками відвідав туристичну зону в місті Самджьон, що неподалік від північного кордону з Китаєм.

На фотографіях, опублікованих Центральним телеграфним агентством Кореї (KCNA), видно, як Кім Чен Ин сидить у розкішному шкіряному кріслі з різьбленими дерев’яними елементами, що стоїть прямо на снігу. На політику — сонцезахисні окуляри, а в руках — сигарета. Позаду нього стоїть його дружина Лі Соль Чжу, повідомляє AFP.

Кім Чен Ин із дружиною Лі Соль Чжу Фото: KCNA

На іншому знімку зображена його 13-річна дочка Чжу Е, яку південнокорейська розвідка вважає майбутньою наступницею батька. На фото вона спускається на лижах, одягнена в білий костюм, але без шолома.

Чжу Е — улюблена дочка диктатора Фото: KCNA

Самджіен розташований поруч із китайським кордоном, неподалік від гори Пектусан, яку в Північній Кореї вважають священним місцем — батьківщиною батька Кім Чен Ина, Кім Чен Іра.

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Оглядаючи курорт — гірськолижні центри та готелі, — Кім Чен Ин "висловив величезне задоволення, зазначивши, що всі споруди виконані бездоганно та з великою майстерністю".

"Чим довше він роздивлявся навколо, тим більше захоплювався чудовими краєвидами, що нагадували містечко посеред лісу", — йдеться у повідомленні.

Ця та інші фотографії з’явилися незабаром після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з Кім Чен Ином під час свого візиту до Китаю цього тижня.

Сам же Кім Чен Ин жодним чином не коментує наміри глави Білого дому.

"У повідомленні KCNA немає жодних сигналів, адресованих Сполученим Штатам, і немає ознак підготовки до будь-якої зустрічі", — заявив агентству AFP Хон Мін, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання.

Влітку Кім Чен Ин на деякий час зник із публічного простору після свого візиту до Китаю. Тоді ходили чутки про те, що у нього — серйозні проблеми зі здоров’ям. Розвідка Південної Кореї з’ясувала, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин важить понад 140 кілограмів і страждає на крайню форму ожиріння, яку діагностували у його батька та діда.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин збагатився на 22 мільярди доларів завдяки війні в Україні.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин пообіцяв поглибити співпрацю з РФ.