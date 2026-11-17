Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с семьей и партийными чиновниками посетил туристическую зону в городе Самджиён недалеко от северной границы с Китаем.

На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA), видно, как Ким Чен Ын сидит в роскошном кожаном кресле с резными элементами из дерева, которое стоит прямо на снегу. На политике — солнцезащитные очки, а в руках — сигарета. Позади него стоит его супруга Ли Соль Чжу, сообщает AFP.

Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу Фото: KCNA

На другом снимке запечатлена его 13-летняя дочь Чжу Э, которую южнокорейская разведка считает будущей преемницей отца. На фото она спускается на лыжах, одетая в белый костюм, но без шлема.

Чжу Э — любимая дочь диктатора Фото: KCNA

Самджиен расположен рядом с китайской границей, недалеко от горы Пэктусан, которую в Северной Корее считают священным местом — родиной отца Ким Чен Ына, Ким Чен Ира.

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Осматривая курорт — горнолыжные центры и отели, — Ким Чен Ын "выразил огромное удовлетворение, отметив, что все сооружения выполнены безупречно и с большим мастерством".

"Чем дольше он смотрел вокруг, тем больше восхищался великолепными пейзажами, напоминающими городок посреди леса", — говорится в сообщении.

Эта и другие фото появились вскоре после того, как президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай на этой неделе.

Сам же Ким Чен Ын никак не комментирует намерения главы Белого дома.

"В сообщении KCNA нет никаких сигналов, адресованных Соединенным Штатам, и отсутствуют признаки подготовки к какой-либо встрече", — заявил агентству AFP Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения.

Летом Ким Чен Ын на некоторое время пропал из публичного пространства после своего визита в Китай. Тогда поговаривали о том, что у него — серьезные проблемы со здоровьем. Разведка Южной Кореи выяснила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын весит более 140 килограммов и страдает крайней формой ожирения, которая была диагностирована у его отца и деда.

Напомним, Ким Чен Ын стал богаче на 22 миллиарда долларов благодаря войне в Украине.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын пообещал углубить сотрудничество с РФ.