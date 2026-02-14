Должен нажать на ядерную кнопку: почему Ким Чен Ын выбрал преемником свою дочь (фото)

Глава КНДР Ким Чен Ын в течение нескольких лет берет свою дочь Ким Чжу Е "на работу", представляя ее миру как потенциальную преемницу. В то же время СМИ убеждены, что девушка активно улавливает все тонкости и правила политической жизни страны.

Появление "из теней" девочки, точный возраст которой колеблется от 12 до 14 лет, в конце 2022 года означало, что действующий глава Северной Кореи мог определиться с тем, кому готов передать власть после себя. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты указывают, что Ким Чжу Ё начала активно появляться на светских мероприятиях, на инспекциях военных объектов и военных учениях вместе с отцом. Также дочь Ким Чен Ына стала объектом внимания государственной пропаганды страны, что означает создание культа "вероятной правительницы".

"Взлет Ким Чжу Е приносит ей исключительные привилегии. Как дочь одного из самых жестоких диктаторов мира, она, вероятно, живет в роскоши в стране. В то же время привилегии сопровождаются колоссальными ожиданиями и бременем ответственности за ядерный арсенал, масштабную военную машину и культ личности, выстроенный вокруг династии Кимов", — говорится в тексте.

Відео дня

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Е во время визита на учения военных Фото: Yonhap

В то же время точных сведений о девушке пока известно крайне мало. По данным южнокорейской разведки, Чжу Е сейчас имеет от 12 до 14 лет, а местная пропаганда уже дала ей титул "любимого ребенка" и "большим лицом руководства" (на корейском "хьянгдо" — ред.).

Несмотря на первое появление после учений по пуску ракет в 2022-м, еще в 2013 году уже была информация о ней. Тогда бывшая звезда НБА и друг корейского лидера Деннис Родман рассказал медийщикам, что держал на руках маленькую девочку с именем "Чжу Е", однако тогда все восприняли заявления экс-спортсмена как нелепое заявление.

"Теперь на фоне этого заявления оценка дочери Кима имеет второе значение. По словам Родмана, сама Чжу Е очень любит спорта, а своего папу называла "очень хорошим отцом". В то же время больше никаких частных деталей из частной жизни семьи Кимов не появлялось", — пишут журналисты.

Ким Чен Ын с дочерью на официальном параде Фото: KCNA

В целом публичный образ Чжу Э имеет характерную особенность — она постоянно находится в темных приталенных пальто, стоит между украшенными наградами генералами или рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами. На одних снимках она держит отца за руку, на других — осматривает масштабную военную технику со спокойным, сосредоточенным выражением лица, которое кажется несоответствующим ее возрасту.

"В 2023 году южнокорейские медиа сообщали, что некоторые жители КНДР частным образом выражали возмущение после того, как в государственных трансляциях Чжу Ё выглядела хорошо упитанной на фоне хронической нехватки продовольствия в стране. Комментаторы за пределами государства также обратили внимание на ее здоровый вид; один из них описал ее как имеющую "полное, как луна, лицо" — формулировка, которая широко разошлась в интернете", — пишут медийщики.

Журналисты резюмируют, что такая реакция среди местных относительно дочери Кима прозвучала на фоне того, что аналитики в Сеуле говорят об "очень значительном" дефиците зерна в Северной Корее. В то же время в тексте резюмируется, что такие реплики среди населения КНДР говорят о "вопросе значительного неравенства внутри жестко контролируемого государства".

Ранее Фокус рассказывал о том, как вероятная преемница Ким Чен Ына публично посетила мавзолей. Это может быть шагом к официальному объявлению ее как правопреемницы власти в стране.

Впоследствии стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын определился с преемником. Северная Корея, очевидно, вступила в стадию назначения дочери лидера Ким Чен Ына, Ким Чжу Е, преемницей главы государства.