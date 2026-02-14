Має натиснути на ядерну кнопку: чому Кім Чен Ин обрав наступником свою доньку (фото)

Очільник КНДР Кім Чен Ин протягом кількох років бере свою доньку Кім Чжу Е "на роботу", презентуючи її світу як потенційну наступницю. Водночас ЗМІ переконані, що дівчина активно вловлює всі тонкощі та правила політичного життя країни.

Поява "з тіней" дівчинки, точний вік якої коливається від 12 до 14 років, наприкінці 2022 року означала, що чинний глава Північної Кореї міг визначитися з тим, кому готовий передати владу після себе. Про це пише Daily Mail.

Журналісти вказують, що Кім Чжу Е почала активно з'являтися на світських заходах, на інспекціях воєнних об'єктів і військових навчаннях разом з батьком. Також донька Кім Чен Ина стала об'єктом уваги державної пропаганди країни, що означає створення культу "ймовірної правительки".

"Злет Кім Чжу Е приносить їй виняткові привілеї. Як донька одного з найжорстокіших диктаторів світу, вона, ймовірно, живе в розкоші в країні. Водночас привілеї супроводжуються колосальними очікуваннями та тягарем відповідальності за ядерний арсенал, масштабну військову машину та культ особи, вибудуваний навколо династії Кімів", — йдеться в тексті.

Кім Чен Ин та його доньку Кім Чжу Е під час візиту на навчання військових Фото: Yonhap

Водночас точних відомостей про дівчину наразі відомо вкрай мало. За даними південнокорейської розвідки, Чжу Е наразі має від 12 до 14 років, а місцева пропаганда вже дала їй титул "улюбленої дитини" та "великою особою керівництва" (корейською "х'янгдо" — ред.).

Попри першу появу після навчань з пуску ракет у 2022-му, ще в 2013 року уже була інформація про неї. Тоді колишня зірка НБА і друг корейського лідера Денніс Родман розповів медійникам, що тримав на руках маленьку дівчинку з іменем "Чжу Е", однак тоді всі сприйняли заяви ексспортсмена як недолугу заяву.

"Тепер на тлі цієї заяви оцінка доньки Кіма має друге значення. Зі слів Родмана, сама Чжу Е дуже любить спорта, а свого тата називала "дуже хорошим батьком". Водночас більше настілкьи приватних деталей з приватного життя сім'ї Кімів не з'являлося", — пишуть журналісти.

Кім Чен Ин з донькою на офіційному параді Фото: KCNA

Загалом публічний образ Чжу Е має характерну особливітсь — вона постійно перебуває в темних приталених пальтах, с тоїть між прикрашеними нагородами генералами або поруч із міжконтинентальними балістичними ракетами. На одних знімках вона тримає батька за руку, на інших — оглядає масштабну військову техніку зі спокійним, зосередженим виразом обличчя, що здається невідповідним її вікові.

"У 2023 році південнокорейські медіа повідомляли, що деякі жителі КНДР приватно висловлювали обурення після того, як у державних трансляціях Чжу Е виглядала добре вгодованою на тлі хронічної нестачі продовольства в країні. Коментатори за межами держави також звернули увагу на її здоровий вигляд; один із них описав її як таку, що має "повне, мов місяць, обличчя" — формулювання, яке широко розійшлося в інтернеті", — пишуть медійники.

Журналісти резюмуть, що така реакція серед місцевих щодо доньки Кіма пролунала на тлі того, що аналітики в Сеулі говорять про "дуже значний" дефіцит зерна в Північній Кореї. Водночас в тексті резюмується, що такі репліки серед населення КНДР говорять про "питання значної нерівності всередині жорстко контрольованої держави".

