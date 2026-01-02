Ймовірна наступниця Кім Чен Ина публічно відвідала мавзолей

Донька глави Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Чу Е відвідала разом з батьком мавзолей Кумсуан, де віддала шану колишнім лідерам. Це може бути кроком до офіційного оголошення її як правонаступницею влади в країні.

Кім Чу Е все частіше з'являється в публічному полі в останні роки. Це посилює чутки аналітиків та розвідувального агентства Південної Кореї про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

На думку віцепрезидента південнокорейського аналітичного центру Sejong Institute Чонг Сон-чана, цей візит може бути добре продуманним кроком напередодні з'їзду правлячої партії КНДР, де Чу Е можуть проголосити правонступницею Кім Чен Ина.

Разом з Кім Чен Ином та Кім Чу Е на заході також була присутня дружина лідера КНДР. Це може бути зроблено задля створення образу "стабільної родини".

Відео дня

Вважається, що Кім Чу Е народилася на початку 2010-х років. Утім Північна Корея ніколи не підтверджувала її вік. Вона може стати правонаступницею Кім Чен Ина. У вересні вона відвідала Китай разом з батьком, здійснивши перший публічний закордонний візит.

Речник Міністерства об'єднання Південної Кореї відмовився коментувати публічну появу Чу Е. На думку південнокорейського уряду, ще зарано говорити про її правонаступництво, враховуючи вік та відсутність офіційної посади.

Зокрема, на думку речника міністерства, незрозумілими є ролі інших дітей Кіма, через що не можна робити жодних прогнозів щодо Кім Чу Е, якій, як вважається, виповнилося 13 років. У цьому віці вона не може навіть доєднатися до партії.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин вперше дозволив доньці з'явитися на публіці під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети в листопаді 2022 року. Це могло бути сигналом, що Кім готує собі потенційну заміну. Водночас це станеться не скоро, адже Кім Чен Ин не має серйозних проблем зі здоров'ям.

У грудні 2025-го Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття нового заводу з перероблення харчових продуктів та комплексного сервісного центру разом із донькою Кім Чу Е.