Вероятная преемница Ким Чен Ына публично посетила мавзолей

Дочь главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чу Е посетила вместе с отцом мавзолей Кумсуан, где отдала дань уважения бывшим лидерам. Это может быть шагом к официальному объявлению ее как правопреемницы власти в стране.

Ким Чу Е все чаще появляется в публичном поле в последние годы. Это усиливает слухи аналитиков и разведывательного агентства Южной Кореи о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении. Об этом говорится в материале Reuters.

По мнению вице-президента южнокорейского аналитического центра Sejong Institute Чонг Сон-чана, этот визит может быть хорошо продуманным шагом в преддверии съезда правящей партии КНДР, где Чу Е могут провозгласить правопреемницей Ким Чен Ына.

Вместе с Ким Чен Ыном и Ким Чу Е на мероприятии также присутствовала жена лидера КНДР. Это может быть сделано для создания образа "стабильной семьи".

Відео дня

Считается, что Ким Чу Е родилась в начале 2010-х годов. Впрочем, Северная Корея никогда не подтверждала ее возраст. Она может стать правопреемницей Ким Чен Ына. В сентябре она посетила Китай вместе с отцом, совершив первый публичный зарубежный визит.

Представитель Министерства объединения Южной Кореи отказался комментировать публичное появление Чу Е. По мнению южнокорейского правительства, еще рано говорить о ее правопреемстве, учитывая возраст и отсутствие официальной должности.

В частности, по мнению представителя министерства, непонятны роли других детей Кима, из-за чего нельзя делать никаких прогнозов относительно Ким Чу Е, которой, как считается, исполнилось 13 лет. В этом возрасте она не может даже присоединиться к партии.

Напомним, что Ким Чен Ын впервые позволил дочери появиться на публике во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года. Это могло быть сигналом, что Ким готовит себе потенциальную замену. В то же время это произойдет не скоро, ведь Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем.

В декабре 2025-го Ким Чен Ын посетил церемонию открытия нового завода по переработке пищевых продуктов и комплексного сервисного центра вместе с дочерью Ким Чу Е.