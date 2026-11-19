Президент США дуже високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним та розповів, що російський диктатор скаржився йому на українські удари по Кримському мосту.

У прямому ефірі NBC News ведуча Крістін Романс запитала Гейба Гутьєрреса, старшого кореспондента в Білому домі, про те, що саме обговорювалося в Шеньчжені та до яких результатів призвів тристоронній саміт Путіна, Сі та Трампа.

Гейб сказав, що безпосередньо поставив це запитання Дональду Трампу на борту президентського літака.

"Він дуже прагнув представити цю зустріч із президентом Сі та Путіним як успіх. Він оцінив її на 12 за шкалою від 1 до 10. Він каже, що обговорював із президентом Сі питання обмеження захисних рамок щодо штучного інтелекту, або, як він це називає, надінтелекту. Але коли я почав допитуватися, що це за конкретні захисні рамки, він не став вдаватися в подробиці на цьому етапі. Однак він сказав, що його розмови з лідерами насправді були зосереджені переважно на Україні, а війна з Іраном майже не порушувалася", — зазначив Гейб.

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Репортер уточнив, що Путін не забув поскаржитися американському президенту на атаки на Кримський міст.

"Він (Трамп, — ред.) сказав, що розмовляв із Володимиром Путіним і що Путін був дуже засмучений через президента Зеленського у зв'язку з тією атакою на міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Він сказав, що розуміє, чому Путін так почувався", — розповів Гутьєррес.

Він зазначив, що прямо нагадав Трампу про те, що президента України не було на переговорах, які стосувалися України, і що той раніше заявляв, що жодних рішень ухвалювати не слід. І президент Трамп повідомив, що погодився із Зеленським у цьому питанні та пообіцяв, що не ухвалюватиме жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без участі українського президента.

"Але все ж, Крістін, залишається ще багато питань без відповіді, головним чином щодо того, які конкретні результати ми маємо за підсумками цієї історичної зустрічі. І президент Трамп, щоправда, спробував розрекламувати те, що він назвав торговельною угодою, хоча деякі критики кажуть, що це насправді не тягне ні на яку конкретику торговельного прориву", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв, що Путін був "у захваті" від візиту до Китаю.

Після тристоронньої бесіди Путін, Трамп і Сі виступили із заявами за підсумками зустрічі в Шеньчжені: видання "Фокус" навело основні тези виступів.