Президент США очень высоко оценил встречу с Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным и рассказал, что российский диктатор жаловался ему на украинские удары по Крымскому мосту.

В прямом эфире NBC News ведущая Кристин Романс спросила Гейба Гутьерреса, старшего корреспондента в Белом доме о том, что конкретно обсуждалось в Шэньчжэне и к каким результатам привел трехсторонний саммит Путина, Си и Трампа.

Гейб сказал, что напрямую задал этот вопрос Дональду Трампу на борту президентского самолета.

"Он очень стремился попытаться преподнести эту встречу с президентом Си и Путиным как успех. Он оценил ее на 12 по шкале от 1 до 10. Он говорит, что говорил с президентом Си об ограничении защитных рамок в отношении искусственного интеллекта, или, как он это называет, сверхинтеллекта. Но когда я стал допытываться, что это за конкретные защитные рамки, он не стал вдаваться в детали на данном этапе. Однако он сказал, что его разговоры с лидерами на самом деле были сосредоточены в основном на Украине, что война с Ираном почти не затрагивалась", - отметил Гейб.

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Репортер уточнил, что Путин не преминул пожаловаться американскому президенту на атаки на Крымский мост.

"Он (Трамп, - ред.) сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне расстроен из-за президента Зеленского в связи с той атакой на мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Он сказал, что понятно, почему Путин так себя чувствовал", - рассказал Гутьеррес.

Он отметил, что прямо напомнил Трампу о том, что президента Украины не было на переговорах, которые касались Украины и тот ранее говорил, что никакие решение приниматься не должны. И президент Трамп сообщил, что согласился с Зеленским в этом моменте, и пообещал, что он не будет принимать никаких окончательных решений относительно войны в Украине без украинского президента.

"Но все же, Кристин, остается еще много вопросов без ответа, в основном о том, какие конкретные результаты у нас есть по итогам этой исторической встречи. И президент Трамп, правда, попытался разрекламировать то, что он назвал торговой сделкой, хотя некоторые критики говорят, что это на самом деле не тянет ни на какую конкретику торгового прорыва", - резюмировал журналист.

Напомним, Фокус писал, что Путин был "в восторге" от визита в Китай.

После трехсторонней беседы Путин, Трамп и Си выступили с заявлениями по итогам встречи в Шэньчжэне: Фокус привел основные тезисы выступлений.