20 листопада уряд Естонії підтримав рішення про тимчасове закриття кордону з Росією з 1 грудня. Воно діятиме щонайменше шість місяців.

Перетин кордону буде припинено у всіх пунктах пропуску на естонсько-російському сухопутному кордоні: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" та "Саатсе", повідомляється на сайті уряду.

Через шість місяців уряд оцінить, чи потребує це обмеження — запроваджене в інтересах національної безпеки та для забезпечення громадського порядку — будь-яких коригувань.

Рішення уряду стосується пересування людей та транспортних засобів через автомобільні пункти пропуску. Залізничні вантажні перевезення тривають відповідно до чинних обмежень та технічних можливостей, за умови здійснення суворого митного контролю.

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Ці зміни найбільше торкнуться Нарви та регіону Сетомаа — а в ширшому сенсі Іда-Вірумаа та Південно-Східної Естонії, — особливо тих людей, у яких по той бік кордону є родина, робота, майно чи інші зв’язки.

Громадянам Естонії, які наразі перебувають у Росії, рекомендується заздалегідь планувати своє повернення та ретельно зважувати необхідність будь-яких поїздок до Росії. Після того як перетин сухопутного кордону буде припинено, доведеться користуватися іншими доступними маршрутами, які можуть виявитися довшими та дорожчими, ніж нинішні.

Як пояснила влада, країна пішла на такий крок у відповідь на триваючі ворожі дії Росії проти Естонії та інших європейських держав.

Лише протягом 2026 року підприємства оборонної промисловості Естонії зазнали двох окремих атак, і, за твердженням Поліції безпеки Естонії, за ними стояли російські спецслужби.

"Ворожі дії Росії мають наслідки. Ми вже заявляли раніше: якщо подібні атаки триватимуть, ми вживатимемо подальших заходів для забезпечення нашої безпеки. Саме це ми зараз і робимо. Естонія діє спокійно й виважено, але при цьому рішуче. Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас самих", — заявив прем’єр-міністр Крістен Міхал.

Хоча призупинення перетину сухопутного кордону не усуне всіх загроз, що виходять від Росії, це дозволить зменшити серйозну вразливість у сфері безпеки. Воно ускладнює російським спецслужбам вербування людей або здійснення впливу на них, а також допомагає запобігти обходу санкцій та іншим незаконним транскордонним діям.

Таким чином Естонія захищає не лише власну безпеку, а й безпеку всього Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Естонія — не єдина країна, яка обмежує перетин кордону з Росією: сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий з грудня 2023 року, а Латвія, Литва та Польща в останні роки також суттєво обмежили перетин своїх східних кордонів.

Нагадаємо, 20 листопада російські ракети впали на території Польщі. Одна з них вибухнула неподалік від місця проведення військових навчань "Коаліції бажаючих".

Також повідомлялося, що Естонія переносить державні послуги в хмару на випадок окупації з боку РФ.