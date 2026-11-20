Правительство Эстониии 20 ноября поддержало решение о временном закрытии с Россией с 1 декабря. Оно будет действовать не менее шести месяцев.

Пересечение границы будет прекращено во всех пунктах пропуска на эстонско-российской сухопутной границе: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе", сообщается на сайте правительства.

Через шесть месяцев правительство оценит, требует ли данное ограничение — введенное в интересах национальной безопасности и для обеспечения общественного порядка — каких-либо корректировок.

Решение правительства касается перемещения людей и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска. Железнодорожные грузоперевозки продолжаются в соответствии с действующими ограничениями и техническими возможностями, при условии осуществления строгого таможенного контроля.

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Эти изменения в наибольшей степени затронут Нарву и регион Сетомаа — а в более широком смысле Ида-Вирумаа и Юго-Восточную Эстонию, — особенно тех людей, у которых по ту сторону границы есть семья, работа, имущество или другие связи.

Гражданам Эстонии, находящимся в настоящее время в России, рекомендуется заранее планировать свое возвращение и тщательно взвешивать необходимость любых поездок в Россию. После того как пересечение сухопутной границы будет прекращено, придется пользоваться другими доступными маршрутами, которые могут оказаться более длинными и затратными, чем нынешние.

Как объяснили власти, на такой шаг страна пошла в ответ на продолжающиеся враждебные действия России против Эстонии и других европейских государств.

Только в течение 2026 года предприятия оборонной промышленности Эстонии подверглись двум отдельным атакам, и, по утверждению Полиции безопасности Эстонии, за ними стояли российские спецслужбы.

"Враждебные действия России имеют последствия. Мы уже заявляли ранее: если подобные атаки продолжатся, мы предпримем дальнейшие шаги для обеспечения нашей безопасности. Именно это мы сейчас и делаем. Эстония действует спокойно и взвешенно, но при этом решительно. Мы не позволим России использовать нашу открытость против нас самих", — заявил премьер-министр Кристен Михал.

Хотя приостановка пересечения сухопутной границы не устранит все угрозы, исходящие от России, она позволит снизить серьезную уязвимость в сфере безопасности. Оно затрудняет для российских спецслужб вербовку людей или оказание на них влияния, а также помогает предотвратить обход санкций и другие незаконные трансграничные действия.

Тем самым Эстония защищает не только собственную безопасность, но и безопасность всего Европейского союза и Шенгенской зоны.

Эстония — не единственная страна, ограничивающая пересечение границы с Россией: сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта с декабря 2023 года, а Латвия, Литва и Польша в последние годы также существенно ограничили пересечение своих восточных границ.

Напомним, 20 ноября российские ракеты упали на территории Польши. Одна из них взорвалась недалеко от места проведения военных учений "Коалиции желающих".

Также сообщалось, что Эстония переносит государственные услуги в облако на случай оккупации РФ.