Резервная копия страны: Эстония переносит государственные услуги в облако на случай оккупации РФ

Эстония разработала стратегию, которая позволит правительству управлять страной из-за рубежа в случае российской оккупации. Ключевые государственные услуги и данные страна переносит в облако, а резервная копия уже хранится в Люксембурге.

Эстония готовится к худшему сценарию и создает цифровую "копию" государства на случай российской оккупации, пишет Politico. Таллинн опасается, что в случае вторжения России в Евросоюз станет одной из главных мишеней, поэтому разработал стратегию, позволяющую правительству работать из-за рубежа.

Государственные услуги планируется перенести в облако "либо в случае разрушения центров обработки данных, либо когда появятся войска, и мы не сможем работать", — пояснил автор стратегии Тину Грюнберг, бывший заместитель генерального секретаря Министерства юстиции и цифровых дел по вопросам цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.

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Резервная копия уже есть: в "цифровом посольстве" в Люксембурге хранятся реестры граждан, земельные реестры и свод законов. Сейчас правительство создает защищенные приложения на Microsoft Azure, Amazon Web Services и собственном государственном облаке, а систему поставляют в посольство и другие локации в Европе.

По словам советника министерства Аллана Аллмера, страна стремится свести к минимуму последствия наихудшего сценария. "В самых серьезных сценариях нам также необходимо сохранить надежную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии", — подчеркнул он. Сначала встал вопрос, как сохранить государственные данные, а затем — как обеспечить работу государства на их основе в условиях кризиса.

До недавнего времени цифровую безопасность сводили к контролю внутри страны: локальному хранению данных и собственным дата-центрам. Теперь государства, сталкивающиеся с повышенным риском конфликта, также распределяют риски для цифровой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что после попытки поджога оборонной компании Threod Systems Литва призвала Европу рассмотреть статус ГРУ, а Украина поддержала закрытие границы Эстонии с РФ. Предприятие производит разведывательные и ударные беспилотники.

Также сообщалось, что Эстония закрывает границу для россиян 1 декабря из-за попыток диверсии.