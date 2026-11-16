Резервна копія країни: Естонія переносить держпослуги у хмару на випадок окупації Росією
Естонія розробила стратегію, яка дозволить уряду керувати державою з-за кордону в разі російської окупації. Ключові державні послуги та дані країна переносить у хмару, а резервна копія вже зберігається в Люксембурзі.
Естонія готується до найгіршого сценарію та створює цифрову "копію" держави на випадок російської окупації, пише Politico. Таллінн побоюється, що в разі вторгнення Росії до Євросоюзу стане однією з головних мішеней, тому розробив стратегію, яка дає змогу уряду працювати з-за кордону.
Державні послуги планують перенести в хмару "або в разі руйнування центрів обробки даних, або коли з'являться війська, і ми не зможемо працювати", пояснив автор стратегії Тину Грюнберг, колишній заступник генсекретаря Мін'юсту та цифрових справ з цифрової інфраструктури й кібербезпеки.
Резервна копія вже є: у "цифровому посольстві" в Люксембурзі зберігають реєстри громадян, земельні реєстри та правовий кодекс. Зараз уряд створює захищені застосунки на Microsoft Azure, Amazon Web Services і власній державній хмарі, а систему постачають до посольства й інших локацій у Європі.
За словами радника міністерства Аллана Аллмера, країна прагне мінімізувати наслідки найгіршого сценарію. "У найсерйозніших сценаріях нам також необхідно зберегти надійну основу, на якій можна буде відновити цифрову державу Естонії", – наголосив він. Спершу постало питання, як зберегти державні дані, а далі – як забезпечити роботу держави на їхній основі в умовах кризи.
Донедавна цифрову безпеку зводили до контролю всередині країни: локального зберігання даних і власних дата-центрів. Тепер держави, які стикаються з підвищеним ризиком конфлікту, також розподіляють ризики для цифрової інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що після спроби підпалу оборонної компанії Threod Systems Литва закликала Європу розглянути статус ГРУ, а Україна підтримала закриття кордону Естонії з РФ. Підприємство виробляє розвідувальні та ударні безпілотники.
Також повідомлялося, що Естонія закриває кордон для росіян 1 грудня через спроби диверсії.