В історичному спортивному комплексі в Лондоні, переобладнаному під житло, де раніше розташовувався футбольний клуб "Арсенал", здається в довгострокову оренду дворівневий пентхаус. Вартість квартири, яка облаштована на місці західної трибуни стадіону "Хайбері", перевищує мільйон фунтів стерлінгів, тобто понад 59 мільйонів гривень.

Пентхаус розташований на п'ятому та шостому поверхах житлового комплексу Highbury Stadium Square і займає близько 116 кв. м житлової площі. Об'єкт реалізує компанія Lastra Property Group.

У квартирі є головна спальня з ванною кімнатою, гостьова спальня з мансардними вікнами, друга ванна кімната з душовою кабіною, додатковий туалет, світловий колодязь на п'ятому поверсі та простора приватна тераса на даху розміром майже 40 квадратних, яка виходить на колишнє футбольне поле.

Кухня відкритого планування, об’єднана з вітальнею, обладнана необхідною побутовою технікою, зокрема винним холодильником.

Додатковою перевагою об’єкта є наявність охоронюваного підземного паркінгу та балкона з видом на стадіон "Емірейтс", тобто нинішній домашній стадіон "Арсеналу".

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Термін оренди квартири становить приблизно 234 роки, при цьому орендар повинен щорічно вносити плату за обслуговування в розмірі 5450 фунтів стерлінгів та 500 фунтів земельного податку, що в сумі становить приблизно 350 тисяч гривень.

Highbury Stadium Square

ЖК Highbury Square у Лондоні Фото: Вiкiпедiя

Стадіон "Хайбері" був домашньою ареною футбольного клубу "Арсенал" протягом 93 років, починаючи з 1913 року. 7 травня 2006 року команда провела свій останній офіційний матч на стадіоні, здобувши перемогу над "Віган Атлетік" з рахунком 4:2, у якому Тьєррі Анрі оформив хет-трик, і переїхала на стадіон "Емірейтс", що розташований неподалік.

Оскільки в Лондоні спостерігався гострий дефіцит житла, місцева влада вирішила перетворити колишній стадіон на житловий простір, але з збереженням історичної спадщини.

У 2009 році архітектурне бюро Allies and Morrison розробило проєкт, у якому трибуни стадіону були пристосовані для житлової забудови. На місці футбольного поля облаштували громадський парк, який зберіг історичну прямокутну форму ігрового поля.

Загалом на місці колишнього спортивного майданчика було збудовано 725 житлових квартир.

Наприклад, у тому ж житловому комплексі можна укласти договір на "оренду" за 6450 фунтів, тобто приблизно 382,5 тис. гривень на рік, квартири з антресольним поверхом загальною площею близько 82 "квадратів".

Нерухомість із 2 спальнями та 3 ванними кімнатами в цьому випадку можна орендувати одразу на 899 років.

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